Favoritas al Óscar

Scarlett Johansson recibió dos nominaciones individuales a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, "Parasite" ("Parásitos") fue postulada a mejor elenco mientras "The Irishman" ("El irlandés") y "Once Upon a Time ... in Hollywood" ("Había una vez... en Hollywood") solidificaron su estatus como favoritas al Oscar.

Jennifer López, postulada a mejor actriz de reparto, queda un paso más cerca de los Premios de la Academia.

Los SAG son considerados unos de los principales indicadores de lo que pueda ocurrir en los premios Oscar, porque históricamente una nominación al mejor elenco por el gremio de actores ha sido un prerrequisito para que una cinta sea nominada a mejor película.

El miércoles, como se anticipaba, el sindicato postuló la obra maestra de Martin Scorsese estrenada en Netflix y la fábula de Hollywood de Quentin Tarantino a mejor elenco, junto con un par de nominaciones individuales a cada una: Al Pacino y Joe Pesci por "The Irishman" y Leonardo DiCaprio y Brad Pitt por "Once Upon a Time". Cada filme además recibió nominaciones para sus dobles, con lo que ambos se colocaron a la cabeza con cuatro menciones cada una.

Pero sus otras selecciones fueron menos predecibles. Los SAG favorecieron a la cinta sobre el paso a la edad adulta en la Alemania nazi de Taika Waititi "Jojo Rabbit", el docudrama de Jay Roach sobre Fox News "Bombshell" y la sátira sudcoreana de Bong Joon Ho sobre la abismal diferencia de clases "Parasite".

ELOGIADA

"Parasite", que no ha dejado de ser elogiada desde que ganó la Palma de Oro en Cannes, es la segunda película extranjera en ser nominada al máximo honor de los SAG. Sólo "La vita è bella" ("La vida es bella") del italiano Roberto Benigni lo había conseguido.

En cambio, quedó notablemente fuera de la categoría de mejor elenco el drama de divorcio de Noah Baumbach "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), que encabezó las nominaciones a los Globos de Oro con seis menciones. Aun así, consiguió nominaciones para sus protagonistas, Adam Driver y Johansson, así como para Laura Dern como mejor actriz de reparto. Johansson fue nominada también a mejor actriz de reparto por su actuación en "Jojo Rabbit".

Las últimas dos ganadoras del Premio de la Academia a la mejor película, "Green Book" ("Green Book: una amistad sin fronteras") y "The Shape of Water" ("La forma del agua"), triunfaron en los Oscar sin haber sido nominadas al SAG al mejor elenco. Pero antes de eso, durante dos décadas la candidatura al SAG fue esencial para predecir a la eventual ganadora del Oscar.

Ninguna producción recibió un mayor impulso del gremio de actores que "Bombshell", que empató con "The Irishman" y "Once Upon a Time ... in Hollywood" con cuatro nominaciones. Aunque las críticas han sido mixtas para la cinta, una dramatización sobre la cultura de acoso sexual en Fox News que se estrena en los cines el viernes, "Bombshell" recibió además de la postulación de su elenco, nominaciones para sus tres estrellas: Charlize Theron como mejor actriz, y Margot Robbie y Nicole Kidman por sus papeles de reparto. Kidman también fue nominada por su trabajo en la serie "Big Little Lies" de HBO.

MEJORES ACTRICES

Junto con Theron y Johansson, compiten por el premio a la mejor actriz Cynthia Erivo ("Harriet"), Lupita Nyong´o ("Us") y Renee Zellweger ("Judy"). Fuera de la lista quedaron favoritas como Saoirse Ronan ("Little Women", o "Mujercitas") y Awkwafina ("The Farewell", "La despedida").

Driver y DiCaprio, en tanto, se disputarán el premio al mejor actor con Christian Bale ("Ford v Ferrari"), Taron Egerton ("Rocketman") y Joaquin Phoenix ("Joker"). Entre los desairados estuvieron Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Robert De Niro ("The Irishman"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name", o "Dolemite") y Adam Sandler ("Uncut Gems").

Un número de contendientes prominentes no figuraron en la lista, entre ellos el thriller de la Primera Guerra Mundial "1917" de Sam Mendes, la adapración de Greta Gerwig de "Mujercitas" de Louisa May Alcott, el drama familiar de Lulu Wang "The Farewell", el drama del Vaticano "The Two Popes" ("Los dos papas") de Fernando Meirelles y la cinta de misterio de Rian Johnson "Knives Out" ("Entre navajas y secretos"), que cuenta con un elenco estelar.

ACTORES

DE REPARTO

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood", o "Un buen día en el vecindario") y Jamie Foxx ("Just Mercy", "Buscando justicia") fueron nominados a mejor actor de reparto. Y Jennifer López quedó entre las candidatas a mejor actriz de reparto, dando un paso más hacia su primera nominación al Oscar por su papel de bailarina desnudista en "Hustlers" ("Estafadoras de Wall Street").

Por lo general, unos cuatro de cinco nominados individuales al SAG terminan compitiendo en los Premios de la Academia.

En las categorías de televisión, la serie debutante "The Morning Show" de Apple TV-Plus recibió tres nominaciones (Jennifer Aniston, Steve Carell y Billy Crudup), mientras que "Succession" de HBO fue sorpresivamente ignorada. "Big Little Lies", "The Crown", "Game of Thrones", "The Handmaid´s Tale" y "Stranger Things" recibieron postulaciones al mejor elenco en una serie de drama, mientras que los elencos de comedia nominados fueron los de "Barry", "Fleabag", "The Kominsky Method" y "The Marvelous Mrs. Maisel".

Los Premios SAG, en su 26ta edición, se entregarán el 19 de enero en una ceremonia que será transmitida en vivo por las cadenas TNT y TBS.