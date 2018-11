Madrid, España

En los últimos años, el número de remake y reboots en Hollywood se ha incrementado tanto que a veces incluso cuesta ver la diferencia entre unos y otros. Y aun así los fans quieren más, porque una nueva encuesta ha revelado que Volver al Futuro (Back To The Future) es la franquicia que el fandom más ganas tiene de ver reversionada.

Volver al Futuro (Back To The Future) ha sido la saga de películas elegida por los encuestados como la favorita para un remake, superando en número de votos a otras grandes franquicias como Matrix o Los Juegos del Hambre (The Hunger Games). Doc Brown y Marty McFly son los personajes más esperados por el público.

REVELA ENCUESTA

The Hollywood Reporter realizó la encuesta con Morning Consult con un total de 2021 adultos. En total un 71% de los participantes eligió dar un nuevo paseo en el DeLorean de Volver al Futuro (Back To The Future), seguida de cerca por Toy Story con un 69%, Indiana Jones con un 68% y Jurassic Park con un 67%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, sin contar Volver al Futuro (Back To The Future), las otras tres franquicias ya tienen una secuela en camino, por lo que habría que ajustar los resultados a "regresos de franquicias más esperados por el público". Otras franquicias más actualizadas como Star Wars o Vengadores (Avengers) se encuentran más abajo en el ranking, con 63% y 57%.

"Hay una fuerte demanda de reinicios y secuelas por parte de los espectadores, lo que es una buena noticia para los estudios cinematográficos que buscan capitalizar el sentimiento de nostalgia", explica Tyler Sinclair, vicepresidente de Morning Consult a The Hollywood Reporter.

"Nuestra encuesta demuestra que la mitad de los estadunidenses están esperando para revivir ese sentimiento".

Otras con bajo porcentaje

Por debajo de superhéroes y Jedis se encuentran otras franquicias cuyo regreso es poco probable, como Matrix (54%) o Los Juegos del Hambre (55%), y destaca el bajo porcentaje recibido por Avatar (53%), teniendo en cuenta que James Cameron está trabajando en cuatro secuelas de la película original.