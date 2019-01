Favorita de los críticos

Ciudad de México.

Aunque lo Globos de Oro y los Bafta se olvidaron de Yalitza Aparicio, hoy domingo podría ser un día histórico para la oaxaqueña y el filme Roma, el cual compite por ocho premios en los Critics´ Choice Awards, incluyendo el de Mejor actriz.

El filme de Alfonso Cuarón también compite en importantes ternas como la de Director, Película extranjera, Edición, Diseño de producción, Fotografía y Guión original.

FUERTE COMPETENCIA

Para alzarse con el premio, la actriz tendrá que vencer en su camino a reconocidas actrices con una larga trayectoria en el séptimo arte: Emily Blunt, por su papel en Mary Poppins returns, Glenn Close con The wife, Toni Collette por Hereditary, Olivia Colman por su interpretación en La favorita, a Lady Gaga por Nace una estrella, sin olvidar a Melissa McCarthy con Can you ever forgive Me?

Por su parte, Alfonso Cuarón tampoco la tendrá fácil y tendrá que medirse con Bradley Cooper por Nace una estrella, Damien Chazelle por First man, Peter Farrelly por Green book, Yorgos Lanthimos por La favorita, Spike Lee por BlacKkKlansman y Adam McKay por Vice.

PUEDE REPETIR

Según los especialistas, el premio que la cinta mexicana tiene casi en la bolsa es el de Película extranjera, aunque el filme japonés Shoplifters podría dar la sorpresa y arrebatarle el trofeo a México. En esta categoría también compiten Burning, Capernaum y Cold war.

Aunque Roma puede irse a casa con varias preseas no es la cinta más nominada de la ceremonia, ya que La favorita, filme del griego Yorgos Lanthimos peleará en 14 categorías, seguida de Black Panther con 12, mientras que Roma y Nace una estrella empatan con ocho nominaciones cada una.

HBO y Netflix encabezan las nominaciones en tv con 20 cada una. FX y Amazon tienen 17 y 12 cada una.

Los Critics´ Choice Awards, en la que más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá reconocen lo mejor de la televisión y la cinematografía, serán transmitidos hoy por TNT a las 18:00 horas. El anfitrión será el actor Taye Diggs.

Rivales a vencer

