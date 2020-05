Favorece el calor casos de hepatitis

Miguel Alemán, Tam.- A consecuencia de las altas temperaturas que se estarán presentando se favorece que lleguen a presentarse casos de hepatitis, por lo que el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya está emitiendo ciertas recomendaciones a la población en general.

Ante el pronóstico del clima cálido que ya se siente y en vísperas de verano, el personal médico de consulta familiar tiene instrucciones de hacer un atento llamado a los derechohabientes para generar mayor conciencia sobre las dificultades que implica poder atender esta enfermedad, de ahí que ya se están emitiendo algunas recomendaciones para prevenirla.

Los galenos explican que la hepatitis es una enfermedad que afecta directamente al hígado, provocando dolor e inflamación y como consecuencia, bloquea el paso de la bilis que produce este órgano al descomponer la grasa, trastornando su función de eliminar las toxinas de la sangre.

Los tipos de hepatitis que existen son tres y están catalogados como A, B y C; el tipo A es el llamado benigno, ya que con un eficaz tratamiento el paciente lo supera sin problemas; mientras que el tipo C, si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias fatales a largo plazo y finalmente el tipo B, es considerado el más mortal a corto plazo, por lo que debe de tratarse de urgencia, una vez que se detecte.

VÍA ORAL O FECAL

Cabe mencionar que la hepatitis es causada por varios tipos de virus que están en el ambiente, por ello la más común es la tipo A, que es muy infecciosa, su contagio es por vía oral y fecal, a través de algunos alimentos como los mariscos y el agua contaminada.

Los principales síntomas de la hepatitis, son: pérdida del apetito, malestar general, cansancio, náuseas y diarrea, además de que la persona infectada adquiere un color amarillento de la piel y ojos.