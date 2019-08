Favorece a comercio colapso en puentes

"Si hacen números de lo que se gasta en cruzar a la Unión Americana: la gasolina, pago de puentes y comida, sale más económico comprar en nuestro país". Advento Sosa Garza, presidente de la Canaco.

Las largas filas que se generan en los puentes internacionales de Reynosa son aprovechadas por el comercio organizado para generar más ventas del lado mexicano, sobre todo ante el ya próximo regreso clases.

Advento Sosa Garza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Reynosa, comentó que al 100 por ciento se están adquiriendo productos en los locales de esta frontera.

"Si hacen números de lo que se gasta en cruzar a la Unión Americana: la gasolina, pago de puentes y comida, sale más económico comprar en nuestro país", dijo.

"Me preguntaban si me afectaba, no, me favorece, la gente que iba a comprar un producto ya no lo hace, lo están adquiriendo aquí en México, incluso hay tiendas de franquicia aquí que venden productos americanos, que dan un poquito más caro, por los gastos de importación, pero es relativo", dijo.

El presidente de Canaco local comentó que los afectados por largas filas son peatones y automovilistas; anteriormente no había tanto problema, pero ahora son filas de una hora a cuatro horas, entre el calor.

"De allá para acá ha disminuido la visita, familiares y a restaurantes la gente de Estados Unidos, pero el llamado es para que compren el producto aquí en México, es de buena calidad, para que sigan los negocios afiliados", expresó.

Comentó que ante el regreso a clases se preparan para participar en la Feria del Regreso a Clases, por lo que piden a las familias comprar en el lado mexicano, a fin de dejar derrama económica y no hacer largas filas en los puente internacionales.

Ciclo escolar

>Del 9 al 11 de agosto se llevará la Feria del Regreso a clases, que además ofrecerá promociones y descuentos a los padres de familia, por lo que habrá stands en la plaza principal.

GASTAN MENOS. Aseguran que invierten menos que cruzar a EU, si compran en Reynosa.