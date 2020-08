´Fauleó´ Covid-19 a figuras

El Covid-19 ya fauleó a varios de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX.

Figuras como Nahuel Guzmán, Alexis Vega, Ángel Mena, Vincent Janssen, Fernando Navarro y Jesús Gallardo son algunos de los futbolistas que han causado baja debido al nuevo coronavirus.

La pandemia le ha dado, además, una fuerte zancadilla al espectáculo, tanto como a los equipos.

El caso más sonoro y reciente es el de Nahuel Guzmán. El "Patón" contrajo Covid-19. Su suplente también se contagió. No había porteros disponibles en la Sub 20, así que los Tigres sacaron del retiro a Gustavo Galindo, a quien dieron de baja tras el Clausura 2020 y el cual no jugaba desde marzo. Perdieron el domingo con Toluca.

Sin Alexis Vega las Chivas sufrieron. Bajas como las de Fernando Beltrán y Uriel Antuna fueron significativas, pero no tanto como las del hombre que marca diferencia en el ataque rojiblanco. Faltó él (por Covid-19) y al Guadalajara se le escaparon 8 puntos.

Jesús Gallardo es un especialista por la banda izquierda y Vincent Janssen, delantero cuya fortaleza física le hace honor al apelativo "Toro", se han perdido juegos con Rayados.

A Monterrey le ha salido caro el cumpleaños 30 de Hugo González, y un poco a los Tigres ya que también se contagió el amigo del guardameta, Diego Reyes.

Ángel Mena tampoco ha podido sacarse la espina tras sus múltiples fallas con León al inicio del torneo, mientras que Nicolás Sosa "Nickiller" jugó más en la eLiga MX de lo que lo ha hecho en el torneo real, debido al Coronavirus.

Julio César "Cata" Domínguez ve a la distancia a su Cruz Azul justo en su torneo número 30 como cementero en la Primera División.

Apenas se han disputado 5 jornadas del Guardianes 2020, pero el Covid-19 ya le metió más de una zancadilla a sus protagonistas.