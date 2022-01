Fauci: EU sopesa agregar prueba negativa a asintomáticos

Bajo las recomendaciones del 27 de diciembre, las restricciones de aislamiento para las personas infectadas con COVID-19 se redujeron de 10 a cinco días si dejan de sentir síntomas o si no presentan fiebre. Después de ese periodo, se le pide usar mascarilla los siguientes cinco días cuando están con otras personas.

Desde entonces, muchos profesionales de la salud han criticado las pautas por no haber incluido una prueba negativa de antígenos como uno de los requisitos para salir del aislamiento.

"Ha habido cierta preocupación sobre por qué no pedimos a las personas en el periodo de cinco días que se hagan la prueba", dijo Fauci. "Al analizarlo de nuevo, podría ser considerado una opción, que las pruebas sean parte de eso, y creo que escucharemos más del asunto de parte de los CDC en los próximos días".

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que Estados Unidos prácticamente ha registrado un "aumento vertical" de casos nuevos, que ahora promedian 400.000 casos al día, y que las hospitalizaciones han aumentado también.

"Definitivamente estamos en medio de una oleada y un repunte muy grave en los casos", dijo. "La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, ha ido mucho más allá de cualquier otra cosa que hayamos visto antes".

Fauci dijo estar preocupado de que la variante ómicron abrume al sistema de atención médica de Estados Unidos y cause una "gran alteración" en otros servicios esenciales.

"Cuando digo una gran alteración, sin duda se verán tensiones en el sistema y con el sistema me refiero a las personas con cualquier tipo de trabajo... sobre todo en trabajos críticos para que la sociedad siga funcionando normalmente", advirtió Fauci.

"Ya sabemos que hay reportes de departamentos de bomberos, departamentos de policías en diferentes ciudades de que 10, 20, 25 y a veces el 30% de las personas están enfermas. Adicionalmente, es algo sobre lo que tenemos que preocuparnos porque queremos asegurarnos de que no tengamos un impacto tan grave en la sociedad al grado de que haya una alteración. Espero que eso no suceda".

Aunque hay "evidencia acumulada" de que la ómicron podría acarrear una enfermedad menos grave, advirtió que los datos siguen siendo tempranos. Fauci dijo que le preocupan en particular las decenas de millones de estadounidenses no vacunados, porque "un buen número de ellos contraerán una enfermedad grave".

Exhortó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y que aún no han recibido refuerzos a que lo hagan y a que usen mascarilla en interiores para protegerse y mitigar el aumento actual de casos en Estados Unidos.

Fauci habló en los programas dominicales de televisión "This Week" de ABC y "State of the Union" de CNN.