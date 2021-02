Farmacias particulares se unen a vacunación

El lanzamiento de este programa tiene como fin el hacer llegar la inmunización a un mayor número de personas en menor tiempo, y el estado de Texas es una de las entidades que ya practican este esquema.

Noticia Relacionada Da a luz, bajo el frío extremo

La Casa Banca publicó el nombre de las farmacias que distribuirán las vacunas, en un listado donde se nombra a empresas que tienen presencia en el Condado de El Paso.

Walgreens, Farmacia CVS, Walmart y su cadena Sam´s Club, así como Costco y Albertson´s son sólo algunas de las empresas farmacéuticas que ya están administrando las vacunas con previa cita.

La administración de la vacuna contra el Covid-19 se aplica sin costo para las personas que cuentan con seguro médico, y para aquellas que califican según el plan federal para quienes no tengan cobertura médica.

Al igual que otras empresas con presencia en la región fronteriza, Walmart ha pedido a los interesados en obtener la vacuna a que reserven una cita a través de su sitio web www.walmart.com.

En este portal es necesario crear una cuenta por medio de la cual se dirá a los interesados el momento en que haya una vacuna disponible para cada interesado, así como un un recordatorio cuando se deba de aplicar la segunda dosis.

El sitio www.cotsco.com reiteró su participación en el programa de vacunación, y pide a los interesados en reservar una cita antes de acudir a sus farmacias.

"Nuestras farmacias administrarán las vacunas Covid-19 tan pronto como estén disponibles, de acuerdo con los CDC y las pautas estatales", estableció la empresa Cotsco.

La cadena CVS pide a los interesados el programar sus citas a través de su sitio web www.cvs.com, o por medio de la aplicación para móviles.

Hasta el momento la empresa CVS solamente ofrece la oportunidad de reservar una cita para ser vacunado en los estados de: Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Texas y Virginia.

Por su parte la cadena Albertson´s informó que todas sus sucursales en el país tendrán disponible la vacuna contra el COVID-19, esto a medida que el gobierno federal haga disponibles dosis que se aplicarán a aquellas personas que cumplan los criterios de elegibilidad para ser inmunizado.

"Esperamos que todas nuestras farmacias tengan la vacuna COVID-19", dijo la empresa en su sitio web www.albertsons.com.

El programa ya comenzó y avanzará gradualmente. Actualmente ya se distribuyeron un millón de dosis en 6 mil 500 farmacias minoristas. Con el tiempo, se expandirá hasta 40 mil farmacias y tiendas de comestibles. La Casa Blanca informó en un comunicado que "un millón de dosis por semana han sido programadas para comenzar en 6 mil 500 ubicaciones".

La Casa Blanca informó que las siguientes empresas farmacéuticas también tendrán disponible la vacuna, aunque no en todas sus sucursales se tendrá disponible la vacuna en una primera fase.

Rite Aid Corp, The Kroger Co. (incluida Kroger, Harris Teeter, Fred Meyer, Fry´s, Ralphs, King Soopers, Smiths, City Market, Dillons, Mariano´s, Pick-n-Save, Copps, Metro Market.

Publix Super Markets, Inc., Costco Wholesale Corp, Albertsons Companies, Inc. (incluidas Osco, Jewel-Osco, Albertsons, Albertsons Market, Safeway, Tom Thumb, Star Market, Shaw´s, Haggen, Acme, Randalls, Carrs, Market Street, United, Vons, Pavilions, Amigos, Lucky´s, Pak n Save, Sav-On.

También se suman al esfuerzo: Hy-Vee, Inc., Meijer Inc., H-E-B, LP, Retail Business Services, LLC (incluidos Food Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Bros Co, Stop & Shop; así como Winn-Dixie Stores Inc. (incluidas Winn-Dixie, Harveys, Fresco Y Mas)