Farmacias afectan labor de médicos

La inseguridad y las farmacias que venden más barato, están afectando a los médicos generales, originando bajos salarios, además de falta de espacios para trabajar.

-

AUMENTAN ESPECIALISTAS

En Reynosa actualmente existen 700 médicos generales, mientras que de especialidad deben rondar en alrededor de 800 o un poco más: hace un año y medio llegaron más especialistas por lo que se incrementó la cifra.

En instituciones públicas no ocupan a médicos generales, aunque se requiera de brindar mayor servicio, sobre todo en las colonias alejadas, donde no hay médico ni unidades de salud públicas.

"No hay lugar, no abren más plazas para médicos, hace falta en muchas colonias hacen falta médicos, pero no hay centro de salud o del seguro social", dijo Raúl Alejandro Cano León, presidente del Colegio de Médicos Generales Certificados en Reynosa.

-

NO TIENEN TRABAJO Y MAL PAGADO

De 10 médicos generales, seis no tienen trabajo seguro, ya que solamente tienen trabajos extemporáneos donde además pagan poco.

Un ejemplo es trabajar para las farmacias que venden medicamentos más baratos, ya que no pagan bien a los médicos generales que consultan y bajan las expectativas para este sector profesional.

"La verdad lo que nos vino a lastimar bastante son las farmacias similares porque no se da el servicio como debe ser y el costo es muy económico y al médico no lo tratan como médico, lo tratan como cualquier otro empleado donde le pagan cualquier cosa", expresó.

Según la Organización Mundial de la Salud, se necesita mínimo un médico por cada 333 personas, pero en nuestro país el año pasado existían 343 mil 700 médicos en todo el país.

"Cuando yo empecé a ejercer a ser doctor, ahorita es muy diferente la expectativa que tiene, cambia mucho, hay mucha deficiencia en el servicio, hay muchos compañeros que se prestan a eso a la consulta de 50 pesos y los que no quieren pues no tienen trabajo o es ocasional, cubrir en una maquiladora, algo muy básico", recalcó el presidente del Colegio de Médicos Generales Certificados en Reynosa.

En el marco del Día del Medico, mandó una felicitación a los médicos, y se les pidió que no bajen la guardia, además de seguir buscando opciones para ayudar al gremio de médicos generales que están batallando para encontrar un trabajo fijo y con buen salario.

De acuerdo al Observatorio Laboral del Gobierno Federal, actualmente en el país hay 266 mil 576 profesionistas en medicina que están ocupados, de los cuales 55.3 son hombres y el 44.7 son mujeres, que tienen un ingreso mensual de 15 mil 790 pesos.