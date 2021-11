Fans abrazan cinta de Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds

"Ha sido maravilloso trabajar con Ryan y Gal. Ellos son fabulosos. Tanto que al leer el guión, estos colegas y amigos lo amaron y vinieron a filmarlo conmigo, porque también tengo la fortuna de ser uno de los productores del filme. Pienso que al final del día tenemos una gran película para los fans.

"´Red Notice´ es la más grande inversión de Netflix para una producción y juzgando por las reacciones de los fans en la premiere, siento que sí van abrazar nuestro proyecto", compartió Johnson a EL UNIVERSAL, cruzando la alfombra roja portando un traje sastre de color morado.

Johnson, uno de los actores más rentables de Hollywood, con cintas como ´San Andreas´, ´Jumanji´, la serie de ´Rápidos y furiosos´ y ´Rascacielos´, donde fuera dirigido por Rwason M. Thunder, por la que lo invitó a ser el realizador y escritor de ´Red Notice´, tomó el micrófono frente a sus fans para expresar su gusto de estar de vuelta en un evento masivo tras la pandemia Covid-19 que detuvo al mundo.

Por su parte, Reynolds, con personajes famosos por combinar acción y comedia, expresó sentirse cómodo en "Red Notice" interpretando a un bandido internacional en cacería de los huevos de oro de la reina Cleopatra, haciendo mancuerna con un agente del FBI (Johnson) para lo mismo obtener el tesoro, que evadir a una profesional criminal (Gadot) que parece les está tomando el pelo.

"Fue algo muy divertido que los productores construyeran este gigantesco cuarto de juegos llamado ´Red Notice´, para que nos divirtiéramos jugando Gal, Dwayne y yo. La película tiene grandes escenas de acción, sin perder la tradición de las buenas películas de robos", explica Reynolds, cuyo personaje de cómic Deadpool lo ha hecho el rey de la comedia de desenfado, usando humor negro, sin perder su estilo de burlarse de sí mismo.

Mas al final de la noche, no hubo duda que la monarca de la monarca de la noche fue Gadot, quien enfundada en un vestido rojo, brillante y que descubría sus piernas en cada paso, dejó claro que su personaje en "Red Notice" es su sueño de volverse una villana. Para la actriz de Israel, el traje de "Wonder Woman" quedó colgado para otra ocasión.

"Me siento muy dichosa de haber compartido esta película con Dwayne y Ryan. Tuvimos momentos muy divertidos frente y detrás de las cámaras. Siempre me han encantado los personajes que tienen esta vibra a la femme fatale, que no conoces del todo sus intenciones e intriga", dijo Gadot mientras los asistentes la celebraban con gritos y ráfagas de imágenes captadas por sus teléfonos móviles que muy posiblemente fueron colgadas en sus redes sociales.