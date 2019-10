¡Famosos y sus encuentros fantasmales!

¿Crees que eres el único que oye ruidos raros y encuentra las cosas fuera de lugar en la casa de tu abuelita? ¡Pues no! Resulta que mucha más gente de la que imaginas, incluidos famosos, han tenido experiencias paranormales dignas de llamar a los Ghostbusters.

1) Helena BonhamCarter

Como parte de su preparación como la fallecida Princesa Margarita de Inglaterra en la temporada tres de la serie The Crown, Helena buscó consultar con la propia princesa vía una médium. "Algo que me gusta hacer cuando hago el papel de alguien que existió o existe en la vida real, es pedir su aprobación porque tienes una responsabilidad", dijo en el Festival Literario de Cheltenham, de acuerdo con el periódico The Guardian. "Me dijo que pensaba que yo era mejor para el papel que la otra actriz que estaban considerando; lo cual me hace pensar que tal vez sí estaba ahí, porque es una cosa muy típica que Margarita diría, solía alabarte y humillarte al mismo tiempo".

2) Laura Linney

Laura era una total escéptica hasta que se encontró con uno de los famosos fantasmas del Teatro Belasco, en Broadway. "Ese teatro está realmente embrujado", le dijo a James Corden en su programa The late late show. "Yo no creía para nada, me habían platicado de los fantasmas y se me había olvidado por completo. La leyenda dice que se aparecen en los días de los últimos ensayos con vestuario; se supone que tiene que ver con la muerte misteriosa de una corista hace muchos años. Pues bueno, estaba en un ensayo ahí con Jane Alexander y miré hacia uno de los palcos a donde sólo se puede acceder desde afuera y sabía que estaban cerrados con llave. Vi a una mujer rubia con un vestido azul mirándonos desde la primera la del palco, voltée hacia Jane y cuando regresé la vista hacia allá ¡ya no estaba!"

3) Ariana Grande

"Estábamos hace unas semanas en Kansas City, fuimos a un castillo encantado y estábamos muy emocionados. Al día siguiente queríamos ir al Cementerio Stull, conocido como uno de los siete portales al inerno en la tierra. Empecé a sentir mucha negatividad en el coche y empezamos a oler azufre, lo cual es señal de la presencia de un demonio, después apareció una mosca de la nada dentro del coche, otro signo de un demonio. Me asusté mucho, bajé la ventana y dije: ´Lo sentimos mucho, no quisimos disturbar su paz´ y tomé una fotografía. Cuando la vi, se distinguen perfectamente tres caras de lo que no podría ser otra cosa que demonios". #AyNanita.

4) Keanu Reeves

Keanu asegura que vio a un fantasma en su casa en Nueva York cuando tenía seis o siete años. "Acabábamos de llegar de Australia. Renata, nuestra nana, estaba en mi recámara, mi hermana estaba dormida. Afuera había un pasillo y de repente por él vi volar un saco, así, sin cuerpo, atravesando el pasillo, después desapareció", según relató en el programa de entrevistas, Jimmy Kimmel live. "Yo era muy pequeño, así que sólo pensé ´Ok, esto es interesante´, voltée a ver a mi nana y parecía totalmente aterrorizada, así que pensé ´¡O sea que fue real!´" #Ñeuuuu.

5) Megan Fox

"Yo sí creo", dijo Megan a MTV News en 2014. "No he visto fantasmas, pero sí los he escuchado. Estaba en México, en mi hotel; el cuarto era una sala y dos recámaras a los lados. Había ordenado que nos subieran el desayuno a las 7:30 horas. A las 7:00 escuché que abrían la puerta, servían el café... etcétera. A las 7:30 salí de mi habitación y ¡no había nada! No charolas, no café, nada de nada. Suena el timbre, abro la puerta y es ¡room service con el desayuno! A los pocos minutos, sale Brandy, la nana, del cuarto de los chicos y me dice: ´¿Por qué vino room service a las 7 si les dijimos que a las 7:30?´ Así que no estoy loca, dos personas lo escuchamos". #AyMamá

Gurú: Odio disfrazarme, no tengo ningún disfraz y tengo una esta de disfraces en un par de días. ¡Sugiéreme algo padre y cero complicado! ¡Por favor!, Mimí

Hola, Mimí:

Un disfraz facilísimo y cool es el de Reina de Corazones. Ponte un vestido rojo, una tiara o corona de plástico de juguete de tus sobrinitas o del mercado, maquíllate bastante y píntate los labios en forma de corazón. Con una cartulina hazte un cuello y engrápale barajas todo alrededor en forma de abanico, colócatelo como collar y ¡lista! ¿Otro? ¡Sé una estrella! Compra en la papelería stickers de estrellitas doradas y/o plateadas y pégalos a un vestido o jumpsuit negro y muy liso. Ponte una diadema dorada y maquíllate con glitter o con sombras con mucho brillo; para completar el efecto, en lugar de blush usa un iluminador, ¡el que tengas que brille más! ¡Lista!