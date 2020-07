Famosos polígamos

Para ciertos famosos, en las relaciones sentimentales hay cabida para tres o más personas. Algunos hablan de ello abiertamente y han tenido que salir en defensa de su estilo de vida en varias ocasiones.

JADA PINKETT Y WILL SMITH

Tras revelar la aventura extramatrimonial de la actriz con August Alsina, los Smith, que llevan 20 años casados, ya han hablado en otras ocasiones de su abierta relación, aunque prefieren llamarla "relación adulta" y guardarla para sí mismos. "Nuestro único trato es confiar el uno en el otro. Soy un hombre adulto y libre que lo único que necesita es poder mirarse al espejo al final del día sintiendo que ha hecho las cosas bien", dijo una vez Will.

SCARLETT JOHANSSON Y COLIN JOST

Tras su segundo divorcio, Scarlett Johansson ya no creía en la monogamia. "La idea del matrimonio es muy romántica, muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella, pero no creo que sea natural ser monógamo. Puede que me critiquen, pero creo que es mucho trabajo", dijo la actriz en Playboy. Ahora está comprometida con Jost, integrante de Saturday Night Live .

GWYNETH PALTROW

Y CHRIS MARTIN

Tras separarse, en 2014, fuentes cercanas aseguraron que la actriz y el líder de Coldplay habían mantenido "una relación abierta durante bastante tiempo". "La vida es larga y complicada. En mi círculo de amistades, al que respeto y admiro, las aventuras extramatrimoniales están a la orden del día. Cuanto más vivo mi vida, menos me importa que me juzguen", confesó Paltrow

ASHTON KUTCHER Y MILA KUNIS

Comenzaron su romance en 2012 sin ningún tipo de compromiso, pudiendo encontrarse con otras personas, pero al final decidieron dar fin a la relación abierta. "Descubrimos que cada vez que intentábamos vernos con otra gente, al final nos llamábamos y acabábamos quedando porque queríamos más. Hasta que descubrí que me ponía nerviosa y acabé hablando con él para decirle que no quería vivir más esa situación", contó la actriz en The Howard Stern Show .

ANGELINA JOLIE

Y BRAD PITT

"Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial en una relación de pareja estable. Ni Brad ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados. Desde el primer momento nos hemos asegurado de no restringirnos el uno al otro", explicó la actriz a la revista alemana Das Neue en 2009. Amigos cercanos revelaron que la actriz había propuesto al intérprete "mantener una relación abierta" y "ver a otras personas".

HUGH GRANT Y ANNA EBERSTEIN

El actor británico expresó en 2016: "¿Quién dijo que el ser humano es monógamo? Sólo la Biblia o algo así". Cuando en los 90 salía con la actriz Elizabeth Hurley, Hugh era constantemente perseguido por paparazzi, especialmente tras ser detenido en compañía de una prostituta. En la última década ha mantenido una relación sentimental con Tinglan Hong y Anna Eberstein, con quienes ha roto y vuelto varias veces, además de tener hijos con ambas.