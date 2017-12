Famosos que odian la Navidad

Muchos pensamos que la Navidad es una fecha de dicha y felicidad, pero también hay personas y celebridades que odian tanto esta celebración que lo han expresado públicamente.

1) Lady Gaga. La intérprete de "Poker face" no sólo se ha reconocido como grinch, sino que atacó con una figura de Santa Claus. La cantante decapitó al máximo representante de la Navidad, argumentando que odiaba la fecha porque "estoy sola y soy miserable, maldito juguetito relleno", dijo.

2) Diego Luna. El actor mexicano no era fanático de estas fechas, sin embargo eso cambió cuando se convirtió en padre, pues por sus hijos empezó a celebrar la Navidad.

3) Noel Gallagher. El cantante tiene un carácter muy especial y ha dejado en claro, a lo largo de su trayectoria, que las bromas no son lo suyo y que odia esta fecha por el comparativo que hacen con su nombre y el de Papa Noel.

4) Marion Cotillard. Por increíble que parezca a la actriz francesa no le gusta recibir regalos. Incluso en alguna entrevista detalló que de niña tenía diferencias con su mamá porque no le gustaba recibir obsequios, pues no era una persona navideña.

5) Hugh Grant. El odio por estas fechas viene de familia, pues ni él ni su papá son asiduos de celebrar la Navidad. Su aborrecimiento es tanto que han viajado a partes del mundo donde no se festeja para no tener que lidiar con compromisos navideños.

6) Colin Firth. Este actor, quien interpretó al rey George VI en "The King's Speech", simplemente no puede soportar esta fecha porque odia los villancicos, a Santa Claus y desde luego todo que tiene que ver con decoración navideña; si por él fuera escaparía a un sitio retomo donde nunca se festejara la Navidad.

7) Ozzy Osbourne. El creador de Heavy Metal también se suma a la lista de celebridades que odian la Navidad; como buen "grinch" ha expresado que lo mejor que le pasó tras un accidente en moto fue quedar inconsciente y no tener que festejar esta fecha. Su odio es tan extremo que afirma estar dispuesto a sufrir otro accidente con tal de saltarse la celebración.