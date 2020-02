Famosas esperan propuestas concretas; se suman al paro

CIUDAD DE MÉXICO.

Si su ausencia en el trabajo hace que sean escuchadas para frenar los feminicidios y la violencia contra las mujeres, se suman sin problema, dice Angélica Aragón, quien incluso apoya a la organización Mujeres aportando a mujeres que promueve, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades.

"Estoy a favor de los movimientos de liberación de las mujeres, no sé si los métodos fueron los que yo hubiera escogido pero no estamos para ser selectivos, ahorita la situación es desesperante ante los feminicidios y cada quien está reaccionando como Dios le da a entender y como mejor puede dentro de su entorno y circunstancias".

Ariadne Díaz comenta que desde adolescente vivió las faltas de respeto de los hombres en las calles.

"Estudié ballet toda mi vida y me iba en camión y no sabes la cantidad de veces que dejé de ponerme unos shorts por saber que en el camino había una construcción y que los que estaban trabajando me iban a chiflar y gritar de cosas, entonces era algo con lo que yo me sentía muy incómoda. Te dicen: 'no seas obsesiva, qué tiene, estás bien guapa, ni modo que no te chiflen'. Eso es acoso y cualquier cosa que te haga sentir incómoda es una forma de acoso".

Maki comparte que ha hablado con sus hijas adolescentes para que no se callen en caso de que les falten al respeto.

"Las precauciones que he tomado con mis hijas es hablar mucho con ellas y tratar de que estén cuidadas todo el tiempo. La información y la educación son las armas más potentes que les podemos dar".

Maribel Guardia dice que no dudó en ausentarse del trabajo para expresar su solidaridad a todas las mujeres del país.

"Pues no voy a trabajar ese día, tenía una presentación y la cancelé y pues apoyar todo lo que pueda, lo he hecho en mis redes sociales también".

Las frases

"Este es un momento clave, un momento que nos presenta la oportunidad para sentarnos, ciudadanía y gobierno, a discutir y formalizar las medidas pertinentes así como el marco jurídico que la situación de violencia de género que vive el país, realmente merece. (El día) es crucial. Es la oportunidad de comunicar al gobierno que la situación ha cruzado todos los límites. Más allá de que la convocatoria tiene a observadores internacionales atentos a esta movilización. Para el gobierno es una oportunidad de acción, de compromiso, de hechos y no de palabras", Cecilia Suárez.

"Toda mi vida llevo en ese quehacer, mi abuela fue de las primeras feministas, entonces no es que busque participar, es que no me ha tocado otro camino en la vida, lo que pasa es que no lo hago público, pero colaboro desde hace muchos años con una organización que se llama Mujeres aportando a mujeres; claro que me sumo a esto", Angélica Aragón.

"Antes lo que dijéramos era 'ay, están locas, están histéricas', siempre un menosprecio a nuestra palabra y sentir. Veo muy bien (el paro), es importante hacer evidentes las cosas a las que nos hemos acostumbrado. ¿Qué pasa si no trabajas?, ¿cómo se tambalea un país sin la presencia de las mujeres? No está mal que desaparezcamos por voluntad propia un día a ver cómo les va", Ariadne Díaz.

"Estoy totalmente de acuerdo, totalmente a favor, es momento de que todo el mundo nos escuche, hacernos notar y exigir lo que deseamos, que es sentirnos seguras en el país en el que vivimos, creo que es importante unirnos a este tipo de movimientos. Todavía no han dado ningún comunicado en Azteca pero espero que pronto nos lo hagan saber", Cynthia Rodríguez.

"Apoyo totalmente el paro, estoy conmovida e indignada como mujer de la violencia que se ha generado en estos últimos tiempos y Fátima fue como la cereza en el helado pero detrás de Fátima hay miles de mujeres violentadas, asesinadas, violadas. Creo que este paro que no tiene ninguna connotación política es solamente la voz de las mujeres unidas pidiendo respeto", Maribel Guardia.

"Es una manera muy pacífica de hacernos escuchar, es un buen movimiento, siempre y cuando no haya agresiones, ni maltrato o cosas que terminen afectando a otras personas, es simplemente: 'bueno, para que me valoren, me hago a un ladito', para que vean lo que es la vida sin nosotras y me cuiden, sobre todo el gobierno haga justicia. Va a ser un impacto muy grande", Maki.