Famosas que se casaron con otras mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz canadiense Ellen Page sorprendió en redes sociales al anunciar su boda con la bailarina profesional Emma Portner.

La protagonista de "Juno" también llamó la atención cuando dio a conocer su preferencia homosexual; sin embargo, el asunto no es nuevo en Hollywood y son varias las celebridades que han hablado de sus preferencias y se han casado con otras mujeres.

Uno de los casos más famosos es el de la presentadora Ellen DeGeneres y la actriz Portia de Rossi, quienes cumplen este año una década de casadas.

Cynthia Nixon, protagonista de "Sex and the City", se casó con Christine Marinoni.

Jodie Foster evitó durante mucho tiempo confirmar sus preferencias, pero en 2013 finalmente "salió del clóset" y está casada desde 2014 con Alexandra Hedison.

Sara Gilbert, quien fuera actriz de "The Big Bang Theory", está casada con la cantante Linda Perry, famosa en los años 90 como vocalista de 4 Non Blondes y por el tema "What's Up".

Aunque no están casadas, Sarah Paulson ha hablado abiertamente de su romance con Taylor Holland, quien es 31 años mayor que ella.