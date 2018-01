Familias de víctimas de tiroteo en colegio de Monterrey dan perdón

Monterrey, México.

Josefina Flores, mamá de la maestra Cecilia Solís fallecida 72 días después del ataque de Federico contra ella y sus compañeros en el salón de noveno grado del Colegio Americano del Noreste, no duda ni un instante cuando se le pregunta si llegó a perdonar el agresor de su hija.

"Sería un desgaste emocional y físico vivir con odios o con rencor", afirma sobre la tragedia ocurrida hace casi un año. "Es más sano y más de Dios perdonar. Nunca hubo odio ni siquiera un mal comentario sobre él".



Ella comprende que algunos no puedan hacer lo mismo.



Su propio hijo, Álvaro, abandonó el Seminario tras la tragedia y llegó a decir en casa que, aunque no odiaba a Federico, le hubiese gustado que durara "un poquito con vida" para que sufriera lo mismo que padeció su hermana, quien recibió un disparo en la cabeza.



"No andes diciendo esto", le dijo Efrén, su papá. "Estás muy chico para que te envenenes así".



Incluso cuando alguien se les acercaba para externar resentimiento contra el agresor o hablar mal de él, Josefina contestaba: "Si yo no lo hago (odiar), ¿por qué tú lo haces? Deja eso atrás".



Hugo Chávez, papá de Mariel, la estudiante herida en el brazo, dice que las familias lastimadas por este suceso han llegado a la conclusión de que cabe la capacidad de perdonar.



"Dios es grande. Él nos da la capacidad de perdonar y amar al prójimo, y él (Federico) fue víctima también de lo mismo que estamos hablando: de la maldad".



Josefina Oyervides, la mamá de la adolescente, coincide.



"El rencor no cabe, no avanzamos".



El perdón, dice Hugo, no significa dar la vuelta a la página. Al contrario.



"Hay que estar al pendiente de los muchachos, estar cerca de ellos. Es bien importante escucharlos, que nos cuenten tanto las cosas buenas como las malas".



Existe la falsa idea de que los hijos al llegar a la adolescencia ya no necesitan la guía paterna, dice Aurora González, mamá de Luis Fernando Ramírez, quien vive con secuelas por la agresión en la cabeza que lo ha llevado a una dura rehabilitación física.



"Llega un momento en que los hijos crecen, se vuelven adolescentes y uno se siente libre como para dejarlos en casa, salir sin ellos, pero no, es cuando más nos necesitan, cuando más pendientes debemos estar de ellos.



"Podemos creer que están bien, que salen, hacen su vida, pero nos pueden necesitar. Hay que escucharlos más, estar cerca".

No subestimar alertas

Un día antes del ataque en el salón de noveno grado que cobró la vida de su maestra e hirió a tres de sus compañeros, el agresor informó en redes sociales que llevaría un arma.Todos lo tomaron a broma y hasta incentivaron su decisión, sin embargo, el joven expresó en varias ocasiones que sufría de depresión, ataques de ira y deseos recurrentes de suicidio, y que como era mal estudiante acudía eventualmente con un psicólogo.Nadie transmitió estos comentarios, a pesar de que desde hace un año antes de la tragedia ya había lanzado la advertencia: llevaría un arma al colegio.La maestra Cecilia Solís habló a su familia de Federico como un chico aislado y que necesitaba terapia e incluso habría comunicado su preocupación a directivos del colegio, pero se desconoce si se tomaron medidas.Esto hace pensar a Miguel Villegas, especialista en violencia masculina, que en varias ocasiones Federico externó sus tribulaciones, pero que nadie lo escuchó."Federico simplemente se quedó sin palabras y la única solución que encontró fue tomar una de las armas a las que tenía fácil acceso", comenta."Debemos trabajar para erradicar en los jóvenes la idea de la violencia como una única alternativa para solucionar sus problemas. Y, claro, no tener armas cerca".Aurora, mamá de Luis Fernando, afirma que los estudiantes son el primer filtro para detectar cualquier anomalía."Hay que cultivarles la inquietud de que, si ven cualquier detalle extraño en un compañero, deben reportarlo, no sólo por la integridad de la escuela sino por la de él mismo. Que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros para apoyarlos ante cualquier inquietud".Fernando Ramírez, papá del joven, pide que la tragedia del Colegio Americano del Noreste no sea olvidada."Muchos quieren darle vuelta a la página, dejar atrás el pasado, pero no. Hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder, en ninguna parte, nunca más".Para Antonio Díaz, papá de Ana Cecilia, quien como Luis Fernando y la maestra Cecilia fue herida en la cabeza, la tragedia dejó, también, una lección extraordinaria."Siempre hay que aprovechar los momentos con ellos, todo el tiempo, disfrutar al máximo las cosas".Su esposa, Ana Bertha Ramos, agrega: "Eso. Estar con ellos y disfrutarlos, porque un día crecen y se despegan de casa y es entonces cuando uno quiere estar con ellos y ya no es posible. Desde lo que pasó, valoramos mucho el tiempo juntos".