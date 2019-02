Familias marchan por la paz; arrecia la inseguridad en NL

Monterrey, N.L.

Vecinos de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México y considerado hace algunos años modelo de seguridad en el país, realizaron una manifestación pacífica a favor de la paz ante recientes hechos de violencia que desencadenaron la renuncia del secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Gallo, pese a su experiencia como excomisario de la policía estatal.

Vestidos de blanco para pedir por la paz, más de cien personas marcharon por la calzada del Valle a la altura del Paseo de los Duendes, uno de los sitios más emblemáticos del municipio donde cada domingo se cierran las vialidades para que cientos de familias dejen sus vehículos por un día y caminen por la carpeta asfáltica y los espacios verdes en una actividad denominada "San Pedro de Pinta".

Virginia Benavides explicó que la protesta se organizó por la inquietud ciudadana ante la inseguridad que vive el municipio agudizada durante el gobierno del alcalde independiente, Miguel Treviño de Hoyos, que inició su gestión el pasado 31 de octubre.

El hecho que detonó esta protesta, asentó Benavides, fue el asesinato a mano armada del joven David Alberto Yarte Carranza en un supuesto intento de asalto el domingo de la semana pasada en la plaza comercial Tanarah de San Pedro.

El incidente generó escándalo porque de acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones con posterioridad al asesinato, desapareció un reloj marca Rolex de la víctima valuado en 300 mil pesos y han sido interrogados socorristas, policías y hasta personal médico que atendió el caso.

Respecto a la protesta, la vecina de San Pedro, Virgina Benavides, precisó "no queremos caminar así por nuestro municipio, no queremos estar preocupados por ir al supermercado porque nuestros hijos vayan a la discoteca y porque no puedan llevar una vida normal".

Dado que en las dos anteriores semanas hubo dos incidentes donde fueron incendiados por delincuentes doce automóviles en total, señaló la señora Benavides: "imagínate, cada noche estamos pensando qué va a pasar, no podemos estar así, debemos estar en paz".

Expuso "queremos que nuestro gobierno se entere del miedo y del terror que hoy tienen los ciudadanos al circular por nuestros espacios, necesitamos herramientas rápidas para poder blindar otra vez nuestro municipio contra la delincuencia, es una ciudad que fue modelo y ejemplo para México", comentó Virginia Benavides.

Afirmó que aunque la exigencia es para el gobierno estatal, pero principalmente para la administración municipal porque "tiene la capacidad porque sus ciudadanos son lo mejor que puede tener México, yo confío en que nos podemos unir para poder arreglar este municipio y apoyar a nuestro gobierno".