Familias de clase alta gastan 8 veces más que las de clase baja

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto promedio mensual de una familia perteneciente a la clase social alta o AB es ocho veces mayor que el de una de clase baja o E, de acuerdo con la agencia de investigación PQR Planning Quant.

El gasto promedio mensual de una familia de clase AB casi llega a 30 mil pesos, mientras que el de una familia de clase E es de 3 mil 600, reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH), del Inegi.

Asimismo, según el grado de estudios que alcanzaron, las personas de clase alta perciben ingresos que llegan a 87 mil pesos, por 8 mil de las personas de clase baja con primaria incompleta.

Al elaborar una radiografía de las familias de clase alta se detectó el siguiente perfil: sus miembros cuentan con títulos de posgrado, tienen servicio de internet fijo, su casa tiene un diseño arquitectónico y sus ingresos son obtenidos de diversas fuentes.

En contraste, los miembros de las familias de clase baja no completaron la primaria, no tienen acceso a internet en sus hogares, no cuentan con una vivienda digna y se encuentran desempleados o con un empleo informal, reveló la agencia.

El tamaño promedio de un hogar en México es de cuatro integrantes, de los cuales uno es menor de 15 años que forma parte de la Población No Económicamente Activa (PNEA), un miembro mayor a 15 años que también conforma esta población y dos perceptores de ingresos y personas ocupadas que son parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

Los principales rubros de gasto por hogar a nivel nacional, de acuerdo con la ENIGH, son alimentos y bebidas, con 35%; transportes y telecomunicaciones, con 20%; y educación y esparcimiento, con 12%.

Las familias de la clase social AB destinan 25% de sus ingresos en alimentos y bebidas, 23% en transporte y telecomunicaciones, 18% en educación y esparcimiento, mientras que el gasto restante se divide en vestido y calzado, vivienda, limpieza, cuidados de la salud y transferencias de gasto.

El gasto en el rubro de alimentos y bebidas también es el mayor para las familias de clase E, pero con 50% de sus ingresos destinados a este. El porcentaje de ingresos destinados al transporte y las telecomunicaciones es de 11%, y el gasto en educación y esparcimiento apenas alcanza 5%, concluyó el estudio.