Familiares de desaparecidos piden transparentar búsqueda en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Integrantes de 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato y de la sociedad civil que los acompañan pidieron a la Comisión Estatal de Búsqueda que transparente la información sobre las prospecciones que está realizando de enero a la fecha en el estado, así como sobre los hallazgos de restos o cuerpos humanos en este lapso, durante el cual las familias no han sido convocadas a participar en estas actividades por el semáforo rojo derivado de la pandemia de coronavirus.

Recientemente, la Fiscalía general del estado encontró restos humanos que fueron inhumados ilegalmente en un predio en los límites entre Irapuato y Salamanca, y la semana pasada la Comisión realizó tareas de prospección en Barranca de Venaderos en León, una zona de esa ciudad en donde frecuentemente son depositados restos o cuerpos de personas asesinadas.

Pero la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) no ha convocado a las familias de las personas que están desaparecidas o no localizadas en el estado. El comisionado Héctor Alonso Díaz Ezquerra comunicó a los colectivos que la Secretaría de Salud del estado recomendó no incorporarlos a estas tareas mientras permanezca el semáforo rojo epidemiológico, que desde el 26 de diciembre está activo en Guanajuato.

Integrantes de los diversos colectivos han externado su desesperación y la petición a la CEB para que ya se les permita integrarse a la prospección y búsqueda.

El 29 de enero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe sobre la desaparición de personas y la localización de fosas de inhumación clandestina, en el que destacó la situación de Guanajuato como el segundo estado con un crecimiento exponencial de este delito y los hallazgos, después de Jalisco.

A través de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, los 12 colectivos que están actualmente conformados en Guanajuato con las familias de personas desaparecidas dieron a conocer las dos cartas dirigidas al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, y al Congreso del estado, para solicitar información inmediata sobre la agenda para las tareas de prospección y exploración en puntos identificados del territorio estatal y los motivos por los que no se ha podido incluir a ningún representante de los colectivos.

Le pidieron al comisionado que convoque a una reunión para que informe sobre las prospecciones realizadas recientemente y los resultados, si es que se han encontrado cuerpos o restos humanos "a efecto de no vulnerar los derechos humanos de los familiares a conocer la verdad, participación y coadyuvancia", entre otros.

Además, solicitaron que el Congreso emita la convocatoria para conformación del Consejo Estatal Ciudadano "respetando los principios del trato preferente y de la participación conjunta" previstos en la ley, hacia los propios colectivos, familias y acompañantes, para que puedan participar en la revisión de criterios y la selección de quienes integren este consejo.