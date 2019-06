Familia de diácono defiende sus actividades económicas

Ciudad de México

Leonardo Avendaño realizaba la mayoría de sus viajes a través de la iglesia en donde era diácono. El padre Francisco Javier "N", bajo proceso por el homicidio, organizaba cada año un recorrido a Tierra Santa, sitio al que acudió la víctima, señaló Daniela Durán, prima del estudiante.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que las actividades económicas de Leo están limpias y que desde el "día uno", cuando fue hallado su cuerpo en un paraje de la colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan, la Procuraduría General de Justicia local (PGJCDMX) tuvo acceso a sus finanzas.

Dijo que en la carpeta FCIH/1/UI-1 C/D/00108/06-2019 está asentado cuáles eran los ingresos de Leonardo: "Mi primo tenía un ingreso directo de la parroquia, pero aparte él ya daba consultas desde hacía un tiempo relacionadas con la carrera que él estudió, aparte su misma camioneta la dio varias veces a Uber para que se fuera pagando solita y pues que fuera un beneficio para él; mi tía lo ayudaba.

"Toda la familia ha viajado mucho y cuando no lo hacía conmigo, lo hacía con su hermano, con los tíos, o sea, realmente me parece un poco absurdo, aparte también viajaba mucho con la iglesia. El padre Francisco organizaba cada año un viaje a Tierra Santa y si llegaban a un cierto número de paquetes de viaje, les regalaban uno o dos lugares y Leo se iba también a esos viajes".

Al acudir a la Fiscalía de Homicidios capitalina, Daniela Durán descartó que en la misma esté asentado el material gráfico con contenido explícito o videos sexuales, encontrados en el iPad de la víctima.

"Está descartada esa línea, nunca ha estado sobre la mesa. Desde un principio se descartó el crimen pasional, te lo digo porque hay pruebas periciales para descartar esas cosas, es fácil descartarlo o asegurarlo, y desde un principio se hizo", dijo.

INCONSISTENCIAS

La prima de Leonardo Avendaño reveló que las PGJ no está concentrada en buscar el móvil del homicidio del estudiante de 29 años, sino a los responsables, ya que hasta el momento el imputado Francisco Javier "N" no ha declarado y cuando tuvo oportunidad durante la audiencia de vinculación a proceso, decidió no hacerlo.

"No se ha declarado culpable, él tendrá que presentar las pruebas correspondientes y tendrá que deslindarse de responsabilidades en el caso. Él tuvo la oportunidad de declarar durante la audiencia, al parecer no la utilizó", dijo.