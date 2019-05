Faltó ´punch´ al debate

Con pocas propuestas y falta de contundencia con respuestas claras, fue como se realizó el debate ciudadano que organizaron cámaras empresariales y de la sociedad civil, entre los candidatos a las diputaciones locales de los distritos 04, 05, 06 y 07 de los diferentes partidos políticos

Fueron casi dos horas en las que representantes de cámaras, ciudadanos y medios de comunicación realizaron preguntas, en un formato que no agradó a todos, pero que se realizó bajo los lineamientos de las autoridades electorales.

Los organizador fueron Coparmex, Canaco, AMPRAC, CMIC, Contadores Públicos y Universidad Tamaulipeca.

Se abordaron los temas de desarrollo económico y trabajo, seguridad, anticorrupción y transparencia, entre otros más.

En sus intervenciones, los candidatos al menos coincidieron en el tema de seguridad y desarrollo económico, aunque no señalaron como legislarían.

"Nos daremos a la tarea de hacer más fáciles los trámites que cada negocio necesita porque cada vez se bloquean y es imposible abrir más fuentes de trabajo", dijo Jésica Isabel González Guerrero del Partido Verde del distrito 04.

"Para generar más trabajos se necesita una banca de desarrollo estatal porque así se generaría apoyo y más empleo, impulsando con financiamiento público e interés blando", dijo por su parte Erika Azuara Bocanegra, del partido del Trabajo por el mismo distrito.

"Necesitamos mejorar las medidas regulatorias, hay ciudades que cuentan con costos de 44 mil pesos y tenemos hasta 103 mil para todos los permisos, necesitamos mejoras regulatorias, no existe paz sin desarrollo económico", expresó Yesica López Salazar, del PRD.

SOBRE SEGURIDAD

En el tema de seguridad algunos presentaron sus propuestas, otros cifras y además de capacitación a los elementos, aunque tampoco se comentó de cómo legislarán.

"En seguridad propongo una ciudad administrada por ciudadanos, enviar una alerta, denuncia anónima y enviar ubicaciones en tiempo real para demostrar que se puede hacer la tarea del gobierno", dijo Juan Carlos Zertuche Romero, de Movimiento Ciudadano por el sexto distrito.

"La policía necesita ser más eficiente, que los elementos no sean corruptos, estén más capacitados", expresó Alfonso de León Perales, candidato del PRD por el sexto distrito.

"La seguridad pública es de importancia y debemos participar, dejar de estarnos quejándonos y participar en que esto cambie, Tamaulipas es donde más problemas hay de inseguridad, Reynosa está dentro de las seis ciudades más peligrosas del país, la palabra fundamental es participación, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, necesitamos revivir la policía municipal", dijo José Luis Godina Rosales, de Morena.

El Partido Acción Nacional fue el único partido sin participantes en el debate, ya que no asistió ningún candidato, mientras que del PRD acudieron todos: por ejemplo del distrito 04 se ausentaron los candidatos del PAN y de Movimiento Ciudadano, del distrito 06 faltó el Verde Ecologista, el PAN y el PRI.

En el distrito 05 faltó el PT y el PAN, mientras que en el séptimo distrito faltaron los candidatos del Verde, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena.





Lideran quejas la falta de aspirantes y poco tiempo de preguntas y respuestas.

Por Viviana Cervantes

Luego de que la tarde de ayer se efectuó el primer debate ciudadano entre los candidatos a diputaciones locales, las posturas del gremio empresarial se dividieron, entre quienes juzgaron al ejercicio de un ejemplo para la democracia y quienes lo criticaron por diversos motivos.

En el primer sector, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tamaulipas, Roberto Salinas Ferrer, festejó el haber reunido a diversos representantes de la política y de la iniciativa privada en un solo lugar a través de preguntas directas sin intermediarios.

"Me pareció algo muy bueno, imparcial, con gran sentido de igualdad este ejercicio, creo que expone la coordinación que tenemos entre las cámaras empresariales, y bueno lo que ocurrió fue muy útil, su presencia nos permitió conocerlos, saber cuales son sus propuestas, cómo actuarían cuando se conviertan en legisladores en diferentes temas", expuso.

Su gremio, fue representado también por la titular local, Perla Cano Rodriguez, pero ninguno de los dos fue seleccionado para preguntar, pese a que se inscribieron en la lista de interesados.

El agrado por el debate que se prolongó por casi 2 horas, fue también compartido por el Presidente de la Cámara de Comercio en Reynosa, Advento Sosa García.

LA MOLESTIA

Para garantizar igualdad de oportunidades entre los empresarios, se entregaron números de participación que de ser elegidos a través de una tómbola les permitían emitir preguntas.

Pero ante la inasistencia de varios candidatos, la situación se complicó, debido a que el asistente elegido, fue obligado a emitir su pregunta sin opción a ser contestada, generando molestia, risas y descontento.

Una empresaria originaria de Querétaro y radicada en Reynosa desde hace 25 años, Susana Matilde Ortega, frente a todos los asistentes expresó.

"No es justo que si ustedes me dan la oportunidad de hablar, sólo sea para cumplir y no para que alguien me conteste, exijo que se haga valer lo que me dijeron al principio, haré mi pregunta, pero no estoy de acuerdo en este formato", fustigó ante la concurrencia.

Al no recibir respuesta, se fue del lugar pero antes denunció que las preguntas que se hacían fueron elaboradas en un consenso, lo que dio ventaja a los candidatos de opinar.

"Yo hice mi pregunta y después la que ellos me dieron, así es como lo exprese", expresó.

COBRAN 150 PESOS

El debate se llevó a cabo en un salón social de un complejo hotelero sobre el Bulevar Hidalgo al que asistieron alrededor de 170 personas, quienes al ingresar eran interceptadas para cooperar de forma voluntaria con 150 pesos.

Ante esto, Sandra Guardiola Saénz, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Reynosa explicó que fue una alternativa de financiar el mobiliario, catering, tecnología y demás servicios que se utilizaron.

"Es una cooperación, el dinero no sale solo de un evento ciudadano, definitivamente esto cuesta muchísimo, fue algo voluntario y quien no quiso hacer la aportación pudo ingresar sin ningún problema, de hecho tuvimos donaciones y en cálculos puedo decir que esto requirió una inversión de 70 mil pesos".

Además denunció al candidato Alberto Lara Balzaldúa del Partido Acción Nacional por el distrito 7, de intentar darle dinero para organizar un debate pero exclusivo para su zona electoral.

"Rechazamos rotundamente está aportación, ahí fuimos contundentes, dinero público ni un quinto partido por la mitad", sentenció.

CRÓNICA PARA EL OLVIDO

Sobraron sillas y café...

Por Carlos Peña

Dos horas bastaron para la comparecencia -que no debate- de los candidatos a diputados locales.

Sólo tres organizaciones y dos periodistas preguntaron: la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa (AMPRAC), COPARMEX y la Universidad Tamaulipeca(UT)

Los medios no faltaron, asistieron organismos patronales.

Momentos álgidos escasos, solo un lapsus de aplausos (que estaban prohibidos, así como las porras) para un candidato.

Incluso se quedaron limpias la mayor parte de las tazas para el café y muchas sillas lucieran vacías. Los temas predominantes fueron: corrupción, inseguridad y generación de empleos.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Romero Zertuche, se equivocó cuatro veces: una vez de lugar y, del nombre de uno de los periodistas que fungió como moderador.

Pero presumió de que su señora "va al mandado".

El profesor José Luis Godina Rosales aspirante de MORENA llevaba carpetas y hojas sueltas como material de consulta para contestar y, el aspirante del PRD Alfredo Castro Olguín lucía coucheado.

"Se las van a ver conmigo", dijo textual en su intervención Felipe Omar Cantú del Partido del Trabajo, al hacer una proclama que no se le escuchó bien.

Hubo cuatro interferencias de música pop en el sonido, que no permitieron al público poner atención en algunas propuestas.

Cuando comparecía uno de sus candidatos perredistas, el médico Alfonso de León se aventó un breve "speech" telefónico.

El abanderado del PRD por el V Distrito en su autopresentación no dijo su nombre.

La frase del día corrió por cuenta del doctor Alfonso de León: "Soy el único candidato en el estado con posibilidades de triunfo".

El viajero fue Angel Alberto Hernández Galicia, pues antes de estar en Reynosa trabajó en alrededor de 10 estados del país.

Quien presumió haber jugado fútbol americano fue el morenista Fabián de la Garza.

De "cuna humilde y nacionalista" el petista Erik Azuara Bocanegra.

Dominó el blanco y negro en la vestimenta.

AUSENTES. Sobraron sillas y tazas para el café.

OBSERVADORES. Personal del INE acudió al debate.