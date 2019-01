Faltó definir: Alejandro Pérez

A pesar de comenzar con el pie derecho el 2019, Alejandro Pérez no quedó conforme con lo que hizo el Atlético Reynosa en el terreno de juego. El técnico no le restó mérito al esfuerzo de sus jugadores, pero futbolísticamente no vio lo que esperaba así que espera corregir cuanto antes.

"Te soy sincero no me gustó el accionar del equipo, eso si se entregó, buscó, intentó, me parece que la decisión final para culminar las jugadas nos costó mucho trabajo, pero bueno, arrancar ganando siempre será importante, y corregir ganando siempre será más fácil que cuando pierdes", señaló el estratega.

El Atleti superó por la mínima diferencia a los Correcaminos con un gol de último minuto en un partido sufrido en el que los visitantes también hicieron el gasto.

"Afortunadamente tenemos otros tres puntos en esta reanudación del torneo y en casa, el rival fue complicado, un equipo joven pero con mucha dinámica y mucha intensidad, al final el resultado es justo sin ser un partido vistoso creo que generamos la mayor cantidad de opciones de gol, si el partido terminaba 0-0 el portero de ellos hubiera sido la figura", indicó Pérez.

De los cinco refuerzos que llegaron para esta segunda vuelta, "Sir Alex" ya echó mano de tres, Blanco, Elizondo y Castrejón, aunque ninguno arrancó como titular.

"La llegada de los refuerzos era para enriquecer más el plantel, pero lo justo era mantener el cuadro que terminó con la buena racha, los que entraron lo hicieron bien, sobre la marcha jugará el que esté mejor, habrá variantes pero no era obligación que jugaran los refuerzos desde esta jornada", afirmó.

La buena racha llegó a 7 partidos sin derrota, seis triunfos y un empate, el objetivo será mantenerla cada semana.

"Todo va a depender de nosotros, de que sigamos haciendo las cosas bien, el resultado me da todavía más tranquilidad para trabajar en la semana e ir a Pacific a sacar un resultado positivo", finalizó.