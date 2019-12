Faltó cláusula contra Trump

Ciudad de México.

Para especialistas en comercio internacional, en los cambios hechos al T-MEC faltó incluir un procedimiento para defenderse de las amenazas del presidente de EU, Donald Trump.

Ricardo Ramírez, presidente en México de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), dijo que en las recientes modificaciones hechas al tratado al País le faltó solicitar un procedimiento que le permita defenderse de las amenazas de Trump.

"¿Por qué no pedimos algo que para mí era sustancial? Esto que nos hicieron de amenazarnos con aranceles y hasta por temas migratorios, ¿por qué no pedimos un procedimiento expedito para cuando al Presidente Trump se le ocurriera elevar aranceles?

"¿Por qué este procedimiento expedito particular no aplica de manera horizontal? ¿Por qué nada más a laboral? ¿Por qué no a todo el Tratado y no a medidas unilaterales que en un momento dado nos iban a doler", cuestionó Ramírez, quien también es ex presidente del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ramírez dijo lo anterior durante la ponencia "La OMC: el día después...¿Hacia el fin de la gobernanza global?"

En junio pasado, Trump amenazó a México con poner aranceles a todos los productos que ingresan a EU si no disminuía el flujo migratorio, por lo cual el País tuvo que tomar medidas, lo cual detuvo la amenaza.

De igual forma, en mayo pasado EU levantó los aranceles a las exportaciones que mandaba México de aluminio y acero, de 10 por ciento y 25 por ciento, respectivamente a ese país, el cual argumentó que fueron impuestos por motivos de seguridad nacional.

Tratando de mantener una relación comercial regida por reglas, ayer los tres poderes ejecutivos firmaron los cambios al T-MEC.

Aunque como tal sólo lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sus homólogos reposaron esta representatividad en Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU, y en Chrystia Freeland, Viceprimer Ministra de Canadá.

Entre los principales cambios efectuados están los paneles para resolver conflictos laborales que refieren a temas sindicales, ya que una de las preocupaciones para EU era asegurar el cumplimiento de la reforma laboral establecida en México.

Después de días de negociación se atendió la preocupación de EU, en cambio parece que México no solicitó nada al respecto de las amenazas de Donald Trump hacia el país.