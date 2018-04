Faltarán 16 mil técnicos para energías renovables

Tamaulipas se encuentra entre los tres estados del país con mayor capacidad para la creación de energías renovables, sin embargo, especialistas como el director de Sunsolutions de México, Oscar Herrera, asegura que en la entidad se trabaja con menos de uno por ciento de su capacidad.

A lo anterior hay que sumarle otros desafíos, se estima que en los próximos tres años existirá un déficit de 16 mil técnicos para atender los parques eólicos del Estado y cuatro mil ingenieros.

El director de división de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), Rogelio Banda, precisa que la institución cuenta con poco más de 20 alumnos en esta especialidad y que se trabaja para dotar a Tamaulipas de más especialistas.

"Tenemos ahorita la primera generación en esta especialidad, pero esperamos que en el próximo ciclo poder aumentar a 70 los estudiantes de dicha carrera", expresó Banda.

La creación de energías limpias forma parte de la agenda pública de este País. Se estima que los hogares que han migrado del sistema convencional a fuente renovables, obtienes ahorros superiores a un 60 por ciento en los costos de energía.

El profesor Hazael Juárez explica que lo anterior depende del sistema que se use para la creación de energía en la vivienda, pero sobre todo al proyecto para la administración de la misma

"Se puede ver de manera notoria el ahorro de energía cuando se utilizan sistemas renovables, pero esto debe venir acompañado de otros factores como un buen proyecto", aclaró.

Agregó que "cómo ejemplo te digo, cuando tienes un equipo de aire acondicionado y lo instalas en un lugar dónde no tiene material aislante o que no es de acuerdo a su capacidad el ahorro no se hará presente", indicó Juárez.

Algunos especialistas consultados por EL MAÑANA revelan que la inversión inicial puede considerarse alta, pues ronda los 5 mil pesos por cada panel de 250 watts, sin embargo, aseguran en menos de cinco años se recuperaría la inversión.

Sobre este mismo tema, el profesor de la UTTN, Hazael Juárez, reconoce que la inversión es elevada pero el ahorro permite la recuperación del costo total del proyecto

"No podemos decir que es un costo lo tenemos que ver como una inversión, y tendríamos que ver en cuánto tiempo se recupera la inversión", aseveró el entrevistado

Especialistas consultados por EL MAÑANA indicaron que en promedio una vivienda consume tres mil whatts, para el abastecimiento de la casa se requieren por lo menos 12 paneles solares, es decir una inversión inicial de 60 mil pesos.

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte han creado dos aerogeneradores que permiten la creación de 900 whatts, estos abastecen los focos ubicados en los corredores principales.

El director de la división de UTTN, Rogelio Banda, adelantó que se analiza la instalación de 300 paneles solares que servirán para el abastecimiento de energía en uno de los edificios administrativos.

Esto como parte de la planeación que se busca para el desarrollo y capacitación de los estudiantes.

CAPACITAN. Estudiantes se preparan para hacer frente al déficit de especialistas.

POCA PILA

20 Los alumnos de la especialidad con los que cuenta la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. 70 A lo que espera aumentar en el próximo ciclo escolar.

60% Por lo menos el ahorro en los costos de energía cuando se usan las fuentes renovables. $5,000 la inversión inicial en un solo panel que genera 250 watts.

5 Años o menos en los que se recupera la inversión.