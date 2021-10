Faltan recursos contra cáncer

Desde hace más de 10 años la Clínica-Hospital "Agosto 12" del ISSSTE no cuenta con un mastógrafo, lo que complica más la lucha de las mujeres por vencer esta terrible enfermedad, muchas como Gabriela Durán, tienen que ir a lo particular para poder confirmar o descartar esta patología.

Ella no sólo ha tenido que luchar por su vida, sino por recabar recursos para sus estudios, ya que el ISSSTE, al cual pertenece, no cuenta con el equipo ni personal para hacerlo, por lo que en muchos casos tiene que acudir a un particular.

Además de no contar con oncólogo cirujano en el ISSSTE local, fue sometida a la mastectomía por un cirujano general, lo que complica más su condición de salud, para poder salvar su vida, tuvo que ir con el director del nosocomio a buscar otras alternativas, ya que al ser rechazada por Nuevo León, su única opción era viajar a la Ciudad de México.

"Aquí no me daban quimioterapias, era en Nuevo León, pero ya no me quisieron dar las radiaciones, nos están rechazando a los tamaulipecos; estoy en México para salvar mi vida, pero mi esposo tuvo que dejar su trabajo para estar conmigo, los gastos son muchos, tenemos que pagar renta, servicios, traslados, y tratamientos, cuando no los hay", dijo Gabriela.

Lamentó que los pacientes tengan muchos obstáculos para salvar sus vidas, pues la indiferencia con que son tratados sí les afecta, porque lo que menos tienen es vida para esperar respuestas.

Ante esta situación constantemente realiza actividades, rifas, venta de diversos artículos, pero la respuesta es baja, y sus gastos mayores, y no siempre pueden esperar.

"Yo no quiero morirme, no quiero ser parte de las estadísticas, de nueva cuenta me encontraron otra bolita en mi seno derecho, me dicen los doctores que eso fue cuando me daban las quimioterapias, además de las radicaciones me van a monitorear esta tercera bolita", expresó.

Las personas que deseen apoyar a que Gabriela salve su vida pueden hacerlo con aportaciones económicas a su cuenta HSBC 4213 1661 2796 13 77, BBVA 4152 3135 3792 0063 para mayor información pueden comunicarse con ella a los teléfonos 844 256 30 80.