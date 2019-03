Faltan proyectos para invertir: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que en México hay dinero, pero faltan proyectos para hacer inversiones.

En entrevista, afirmó que se requiere confianza y certidumbre para lograr el objetivo de crecer al 4 por ciento y terminar con la pobreza extrema, que fueron los compromisos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió con el gremio empresarial.

Si no se llegan a cumplir esas metas, "vamos a estar en un desastre como sociedad", dijo.

"Siempre he dicho que en México hay más dinero que proyectos, nos faltan proyectos, nos faltan ideas, nos falta una política industrial más agresiva, nos falta la capacidad de hacer que esto opere para todos".

En la generación de riqueza en el país, siempre hay la situación de por qué no se crea más. Nuestras universidades están llenas de ideas pero nunca de resultados", señaló el líder empresarial.

Cuando Carlos Salazar tomó protesta como presidente del CCE, pidió al primer mandatario comprometerse a cumplir con varios objetivos, entre ellos, crecer al 4 por ciento, hacer de la inversión una obsesión y terminar con la pobreza extrema en el sexenio.

Señaló que para lograrlo se requiere de confianza y certidumbre para la inversión.

"Lo que debe de haber es confianza, certidumbre y respeto a la legalidad. Yo no voy a invertir en una tubería de gas si no tengo tranquilidad de que la pueda construir y que no me la van a bloquear porque no quieren que pase por un determinado lugar.

Estoy de acuerdo que se le tiene que preguntar a la gente pero una vez que se decide y una vez que uno tiene ya el permiso, uno tiene la obligatoriedad de terminar ese proyecto", subrayó.

Se refirió al gasto público, el cual ha crecido a lo largo de los últimos sexenios, pero no ha sido distribuido de manera eficiente.

"Si agarras el crecimiento del gasto público en los últimos tres o cuatro sexenios, ha crecido todos los años sin excepción en términos reales. Recuerdo que el gasto de los tiempos del presidente (Ernesto) Zedillo era de 3.3, 3.4 billones de pesos anuales. Hoy nuestro gasto es de 5.8 billones", subrayó.

Calificó al Presidente Andrés Manuel López Obrador como un hombre honesto y señaló que lo conoce desde que fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, ya que como ejecutivo de Femsa, le tocó gestionar los permisos para realizar el primer desfile Coca Cola en la capital.

"Nuestro presidente es un hombre honesto, un hombre que ha luchado desde abajo, un hombre que entiende al país, de un lado a otro, y de un estatus social a otro, y es un hombre que quiere dejar un legado, hay quien le llama a eso ambición y yo le llamo una entrega", consideró.