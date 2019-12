Faltan los cómplices de Legionarios.- CEM

Monterrey, México.

El informe sobre sacerdotes pederastas de los Legionarios de Cristo presentado por la institución el fin de semana queda como un modelo nefasto de encubrimiento, pues reporta número de víctimas y victimarios, pero no a los cómplices, advirtió el Arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López.

Cabrera señaló en rueda de prensa en Catedral que algunas víctimas ex integrantes de la Legión le manifestaron su descontento porque muchos de los delitos ya prescribieron y no se informó a las autoridades. "Este informe llega tarde, llega incompleto y queda bajo sospecha de que no es total lo que ahí se dice", dijo el Arzobispo regio. "Quedó ahí como un modelo nefasto de encubrimiento. "El documento no habla de esta situación de encubrimiento", agregó. "Cómo es posible que 70 años cometiendo delitos el fundador y nadie levantara la voz". En su reporte, los Legionarios de Cristo indican que, en 78 años de historia, 175 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de 33 de sus sacerdotes. Del total de casos, 60 fueron cometidos por el ya fallecido Marcial Maciel, fundador de la congregación.

La organización católica publicó este sábado el informe que contiene los resultados de un estudio realizado durante seis meses por una comisión interna que verificó las acusaciones de abuso a menores. "Las cosas tienen que llegar a sus últimas consecuencias", expresó Cabrera, "porque uno solo de los que cometieron delito fue llevado a la ley civil, cosa que hace incompleto un procedimiento. "Pido a los padres de familia que en esto no cedan un ápice", expresó, "cualquiera que haga algo en contra de un niño o de una niña debe ser denunciado ante la autoridad, aunque no pase por nuestro tribunal (eclesiástico), pueden ir directamente (a la justicia civil).

"Y también a las fiscalías les pedimos que procesen en consecuencia". El presidente del Episcopado también comentó sobre la iniciativa presentada por la Senadora de Morena, Soledad Luévano, que plantea la realización de actos políticos en los templos religiosos. Dijo que la propuesta es totalmente laica y queda en el marco de los derechos humanos..