Faltan formatos en Registro Civil

Río Bravo, Tam.- Usuarios de los servicios que proporciona el Registro Civil, señalaron la mañana y tarde del miércoles, que la expedición de algunos documentos se había interrumpido desde hace días, por la falta de formatos.



Una de las personas inconformes, con esta situación, fue la joven Liz Vega, quien reprochó que solo los hacen dar vueltas en vano, sin poder concretar el trámite.

"Ya van dos veces que vamos a Registro Civil a sacar un acta de nacimiento y nos dicen que no tienen formatos ya una semana sin formatos y ellos cobrando completo su sueldo marco a Victoria y no contestan, hay gente grande subiendo y bajando escalones para que salgan con que no hay", refirió Vega.

Por su parte, por su parte, se buscó a la titular de esa oficialía, María Luisa García Martínez, quien no de encontraba de momento, por lo que personal de la dependencia, informó que se trataba de un retraso en la paquetería, pues se esperaba que esté miércoles arribaran los formatos para la totalidad de documentos que ahí se expiden.

Se dio a conocer que podría ser este jueves, cuando finalmente lleguen a Río Bravo, dichas formas.