Faltan expertos para operar respiradores

Cd. de México.

Alejandro Macías, ex comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza, explicó que cada aparato para dotar de oxígeno a los pacientes en estado crítico y ventilar sus pulmones, requiere de un equipo especializado.

"La falta de personal calificado puede ser tan grave o más grave que la falta de los equipos mismos, porque no es nada más es comprarlos, es ver qué personal lo va a manejar. "Improvisar personal para manejar un ventilador mecánico (respirador) no es sencillo, no cualquiera lo sabe. Yo por ejemplo, soy infectólogo y no me considero competente para manejar un ventilador mecánico", refirió el especialista.

Estos equipos, que son buscados en el extranjero, son operados por especialistas en terapia intensiva, anestesiólogos, neumólogos o técnicos en ventilación. Guadalupe Guerrero, directora del Hospital General de México, advirtió sobre la falta de personal en instalaciones que están siendo reconvertidas para la atención de la pandemia.

"En este momento contamos con el personal capacitado, pero si tenemos que convertir toda la Torre de Cardioneumología en una unidad de cuidados intensivos respiratorios, necesitaríamos aproximadamente 200 médicos y mil enfermeras", calculó.