Faltan dos especialistas en ISSSTE de Matamoros.

Comentó que en tanto para Patología, en este caso lo que hace falta también más allá del recurso humano, el no contar con un laboratorio especial para esta área provoca que no los derechohabientes no cuenten con estas especialidades.

Indicó que incluso algunos compañeros han intentando dar cobertura a este tipo de vacantes, sin embargo, es difícil, tomando en cuenta la demanda que se tiene, además de que obviamente se tiene que contar con el especialista que se asigne con la experiencia necesaria para atender a los pacientes.

"Nosotros hemos hecho las gestiones correspondientes ante las autoridades, quienes ya han respondido, argumentando que pronto se estará dando la cobertura a estas dos vacantes que se tiene por el momento", dijo.

Vargas Hernández agregó que en tanto aún y cuando prevalece la contingencia del Covid-19, hasta el momento es mínimo el paciente que ingresa con estos síntomas, pero aún así no se debe de bajar la guardia para evitar que sigan creciendo los contagios y las personas que lleguen a hospitalizarse por este padecimiento.