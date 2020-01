Faltan aún 20 frentes fríos

Miguel Alemán, Tam.- Ante el anuncio de que aún faltan 20 frentes fríos más de la temporada invernal, el Sector Salud emitió recomendaciones a la población para evitar contagios de enfermedades de las vías respiratorias, las cuales se han incrementado notablemente en toda la región.

Durante la presente temporada invernal 2019-2020 fueron pronosticados 53 frentes fríos y para este fin de semana se espera el arribo del sistema frontal número 33, por lo que todavía faltarían 20 más por dejarse sentir.

Ante este panorama y para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias agudas se están dando a conocer ciertas recomendaciones.

Todavía existe una gran cantidad de personas que no han acudido al Centro de Salud a aplicarse la vacuna contra la influenza, por lo que a la mayor brevedad hay que hacerlo.

Lavarse las manos en forma frecuente con jabón o alcohol en gel, no saludar de mano o beso, evitar el contacto con personas enfermas, no acudir a lugares concurridos, abrigarse en forma adecuada, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, cubrirse la boca al estornudar o toser con el ángulo interno del brazo.