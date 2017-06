Falta César Duarte a audiencia por desvío

Cd. de México.- César Duarte no compareció esta tarde ante un juez federal del sistema acusatorio, por lo que a partir de este momento la Fepade puede pedir una orden de aprehensiónen su contra por el presunto desvío de 79 millones de pesos al PRI.



Datos preliminares señalan que el ex Gobernador de Chihuahua, quien es prófugo de la justicia por peculado del fuero común, no fue notificado de manera oficial sobre la diligencia al no haber sido localizado en sus domicilios.



Duarte y otros 6 ex funcionarios estaban citados hoy a las 15:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del estado, ante el juez de control Eduardo Javier Sáenz Torres, para la audienciadonde serían imputados por el delito de peculado electoral.



Fuentes federales informaron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) procederá a pedir su aprehensión ante el juez Sáenz Torres.



Quienes sí se presentaron a la audiencia fueron Jaime Ramón Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de la administración duartista, y Pedro Mauli Romero Chávez, ex secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal.



También el ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate, y el ex jefe director de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, Ángel Mézquitic Aguirre, ambos adscritos a Hacienda.



En la audiencia, la Fepade solicitó la vinculación a proceso de los cuatro acusados que comparecieron, pero sus defensores pidieron al juez duplicar el término constitucional para definir su situación jurídica.



El juez Sáenz Torres fijó para el próximo 27 de junio a las 09:00 horas la audiencia donde determinará si vincula o no a proceso a los sospechosos.



La Fepade acusó a los funcionarios de descontar entre el 5 y 10 por ciento de su salario a los empleados de las secretarías estatales y generar un cheque de 1.2 a 1.7 millones de pesos cada 30 días.



Este cheque se expedía a nombre de Hacienda y se depositaba a una cuenta del Servicio Panamericano, que les regresaba el dinero en efectivo y luego se entregaba a Pedro Mauli Romero, ex tesorero estatal del PRI.



La Fiscalía hizo énfasis en que durante el proceso electoral de 2015, el Gobierno de Duarte entregó 14 millones de pesos al tesorero priista para los gastos de la campaña en las elecciones intermedias.



Se informó que la Fepade presentó estos documentos en original con sus respectivos análisis para sostener la imputación.