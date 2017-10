Falta a sesión del Congreso hermana de Eugenio Hernández

CD. VICTORIA, Tam.

Susana Hernández es hermana del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, el cual desde el pasado viernes se encuentra recluido en el penal de esta capital y que mañana jueves habrá de definirse su situación legal por el presunto delito de Peculado y Uso de Recursos Ilícitos por la adquisición de un predio de mil 600 hectáreas ubicado en el puerto industrial de Altamira en 2004.

En ocasiones anteriores la diputada priísta se ha manifestado por la inocencia de su hermano ante las acusaciones que la Corte Federal de los Estados Unidos radicada en Corpus Christi, Texas, por los presuntos delitos de operaciones con recursos ilícitos, lavado dinero, y la compra de diversos bienes inmuebles en las ciudades texanas de Austin y Mc Allen los cuales ya han sido asegurados por la justicia estadunidense.

Actualmente existe una ficha roja emitida por INTERPOL para la localización del ex mandatario tamaulipeco quien al igual que el también ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba es requerido por la justicia norteamericana; cabe recordar que la tarde del martes fue cateado un rancho propiedad del ex gobernador en el ejido Tierra Blanca de esta municipalidad en busca de dos vinculados al proceso que sigue la Fiscalía Anticorrupción.

La mesa directiva del Congreso local del mes de octubre es presidida por la diputada Ana Lidia Luévano de los Santos y las también diputadas Isis Cantú Manzano y Susana Hernández Flores ocupan la secretaría, ante la inasistencia de esta última la también priísta Mónica González García suplió el lugar dejado por la hermana del ex gobernador tamaulipeco.