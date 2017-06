Falta apoyo para sector ganadero

Cd. Miguel Alemán, Tam.

Ante la falta de promoción, apoyos e incentivos del gobierno, además del escaso interés por las nuevas generaciones, las actividades agropecuarias de esta localidad fronteriza podrían estar en riesgo de desaparecer paulatinamente, sobre todo en lo que respecta a la ganadería, sector que también se ha visto muy golpeado por la inseguridad en los últimos años.

Lo anterior fue revelado por el productor y exportador de ganado, Mónico Garza Barrera; quien consideró que por eso es que la ganadería ha venido desapareciendo poco a poco en este municipio.

Existen varios aspectos que podrían estar afectando dicha actividad, tan es así que se está disminuyendo el interés de las nuevas generaciones por dedicarse a la ganadería, además de la inseguridad que todavía prevalece.

FALTA MUCHA PROMOCION Y APOYO PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA

A pregunta expresa, Garza Barrera, reconoció: “Sí, hace falta mucha más promoción de esta actividad ganadera, pues ya somos muy pocos los ganaderos, y los que hay en esta ciudad, pues ya son gente mayor, ya no hay jóvenes que les guste el campo, que les guste la ganadería, yo creo que si no fomentamos eso, si no le damos impulso y si no enseñamos una de la esencias que tenemos en este municipio, como es la ganadería, al igual que la agricultura y la pesca, pues yo creo que en unos 10 años más, el pueblo de Miguel Alemán va a tener que comprar todos los insumos de carne de afuera, porque va a llegar el momento que ya no va a ver personas que se dediquen al campo, pues a como están las cosas ahorita, estábamos platicando con los demás compañeros, que ya casi andamos pura gente mayor, dedicándose a esto de la ganadería, y es que ya no hay jóvenes que se interesen en dedicarse al campo”.

NECESARIA CREACION DE CARRERAS AFINES AL SECTOR GANADERO

“También es muy necesario que las instituciones educativas, como son las universidades locales, también incluyan y ofrezcan algunas carreras relacionadas con el sector agropecuario, como son de ingenieros agrónomos, médicos veterinario o técnicos en el campo para poder darle un impulso a todas estas actividades del campo que ya tienden a desaparecer’’, finalizó Garza Barrera.