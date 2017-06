Falta algodón por irrigarse, difieren cierre de la presa

Parcelas con algodón, aún no han sido irrigadas, no obstante que la presa Marte R. Gómez debió cerrar desde este 1 de junio, por lo que evidentemente sufrirá un retraso, como consecuencia de que la fecha para hacerlo no está definida.

Son un total de 3 mil hectáreas en el Distrito 026 las cuales están sambradas por algodón y que no han sido regadas quedando pendiente el cierre de la presa, según se acordó en la pasado comité hidráulico.

Las lluvias y las condiciones del terreno, tras la tormenta del pasado lunes por la madrugada, dejaron humedad en el suelo, pero no suficientes, por lo que se va a emprender en breve, el riego de esas 3 mil hectáreas de un total de 9 mil en toda la región norte de Tamaulipas, indicó Felipe Vega Ávila, presidente del Módulo de Riego III-3.

Hace dos años el rendimiento fue de tres a cuatro toneladas por hectárea, en donde el precio internacional del algodón, se ubicaba en 63 centavos por libra y se tuvo un ingreso objetivo de 21 mil pesos por tonelada para el algodón pluma (tal y como sale del campo), este año debido a que en agosto se inicia la pizaca de la fibra, se mantienen en la incógnita, cuánto será el rendimiento.