Falta vigilancia en secundaria

Nuevo Progreso, Tam.- Preocupa a madres y padres de familia que tienen a sus hijos en la escuela secundaria técnica número 28 Ingeniero Manuel Garza Caballero en Nuevo Progreso, no solamente el robo que se perpetuo en contra de la institución y que no ha sido esclarecido, sino cuantos más pueden ocurrir al plantel que no cuenta con vigilancia al darse por terminando el ciclo escolar prácticamente.

Mamas como Norma García o Patricia Treviño, quien tienen a sus hijos en lo que es la única secundaria en el pueblo, les preocupa la hola de robos por que al final serán ellas o ellos los papas, y hasta los alumnos, quienes al final paguen los daños y el botín que se llevaron los amantes de lo ajeno en el ultimo atraco que consumaron.

Oiga de plano no tienen para cuando se pueda aclarar quienes fueron los que robaron, aunque se habla de unos menores, la verdad es que no esta comprobado, y ahora con eso de que la escuela sigue sin vigilancia no serán raro que vuelvan orara vez a robar.