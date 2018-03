Falta a Victoria infraestructura

Cd. Victoria, Tam.

La meta de generación de empleos para este año será austera, con dos mil nuevos empleos frente a los 2,500 que se perdieron el año pasado en la capital del estado, reveló el director general del Servicio Nacional del Empleo en Ciudad Victoria, Alejandro Perales Huerta, quien mencionó que se deberán de buscar alternativas para activar otras ramas económicas que generen empleos.

"Lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer, vamos a ir trabajando para que se generen nuevos empleos, pero sí necesitamos hasta cierto punto una colaboración de todos los niveles de gobierno para que Victoria sea un polo de atracción para generación de empleo".

Por ejemplo, Perales Huerta destacó que Victoria carece de fuentes energéticas como el gas natural, lo cual viene a frenar la llegada de capital para la creación de empresas industriales en el centro del estado, el cual opta por localidades en la frontera o sur de la entidad en donde sí se cuenta con dicho beneficio.

"Hay una línea de gas natural que está pasando muy cercana a Ciudad Victoria, a 67 kilómetros, si pudiéramos incentivar por parte de la iniciativa privada o el gobierno que haya una inversión para poder traer gas natural a Victoria.

"Esa es una limitante para que miles de empresas no se puedan asentar aquí y Ciudad Victoria no pueda ser una ciudad industrial", no obstante recalcó que se buscarán estrategias para la generación de nuevas fuentes de empleo, como con la Sexta Feria Nacional del Empleo la cual tendrá lugar este martes en Ciudad Victoria en donde participarán 50 empresas con más de 750 vacantes en giros como servicios, industria, y comercio.