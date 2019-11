Falta reclutar a elementos de la Guardia

La Guardia Nacional requiere cerca de 120 mil elementos, por lo que se encuentra en formación y no se ha podido reclutar a todos los que se necesitan.

Armando Zertuche Zuani, legislador federal, comentó que la Guardia Nacional está aprobada, integrada, en constitución y formación, pero se requieren más elementos.

Ante esto, recalcó que no se debe echar la culpa a este grupo por las situaciones de inseguridad que se siguen presentando en el país.

"Ahorita hay 40 mil elementos, no se ha podido reclutar a todos los elementos que se necesitan, no le echemos la culpa a la Guardia Nacional, busquemos el origen de esto y lo vamos a encontrar en una decisión equivocada hace tiempo que fue combatir la delincuencia declarando la guerra que no se ha podido ganar", dijo.

El legislador señaló que este gobierno federal trabaja con otra estrategia y una de ellas es la Guardia Nacional, que está en formación.

"No podemos pedirle resultados a una Guardia Nacional que apenas está en constitución y que tardará como dijo Andrés Manuel, tardará dos años en que podamos tener los elementos suficientes en las 266 regiones con aproximadamente 600 elementos en cada una, ahorita no los tenemos", recalcó el legislador.

Explicó que la Guardia Nacional seguirá coadyuvante en el tema de los migrantes, ya que no es responsabilidad, solamente de apoyo, pero que tratan de responder a las necesidades que se tienen de seguridad.

El legislador señaló que no sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en Reynosa, pero que es mínima en el Estado.