Falta ´piso´ para trilla. Incalculables daños en los cultivos

Regional.- Debido al largo retraso en las trillas de maíz, a causa de las atípicas e intensas lluvias ocurridas en junio y en lo que va de julio, miles de hectáreas de cultivo no han podido trillarse, pues las parcelas no tienen "piso" para la eficiente circulación de las máquinas trilladoras.

En años anteriores, para esta fecha, las cosechas ya habían terminado en la región, pero a consecuencia del fenómeno natural que provocó inundaciones de viviendas, cultivos y extraordinaria humedad en extensas superficies de maíz, en esta temporada se alteró el período de la recolección de granos.

Marco Antonio Garza Acosta, presidente de la Asociación Agrícola Local "San Miguel", reconoció que el retraso en la recolección de granos ya ha causado estragos, y no sólo por los siniestros ocurridos en campos de cultivo inundados, sino también porque el maíz que no se ha trillado, ya empieza a hacerse "pinole", cuando es succionado por las desgranadoras de las trilladoras.

Las mermas van entre un 8 y un 10 por ciento, porque los maíces ya tienen menos de 14 grados de humedad, aunque en algunos casos el problema podría ser peor, comentó el dirigente,

Pero el problema va más allá en otros casos, porque existen muchas parcelas que siguen sin dar "piso" y las máquinas recolectoras no pueden entrar,

Hay parcelas que se localizan a un costado de drenes y cuando éstos salieron de su cause, los sembradíos quedaron bajo el agua por mucho tiempo.

En muchos de los casos el agua no llegó al elote, por lo tanto no afectó al fruto, pero si captaron demasiada humedad, que es fecha que las trilladoras no pueden transitar por esas zonas.

Y las lluvias acontecidas en días pasados, agravaron el problema en ciertas áreas de la región, principalmente en la zona entre el poblado Venecia, de Díaz Ordaz, hasta Camargo y Miguel Alemán, indicó el también Secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Conforme avancen los días y sigan retrasándose las trillas, con las elevadas temperaturas los granos continuarán secándose, lo que necesariamente afectará sus rendimientos, porque la máquina desgranadora hará polvo a los granos más secos, abundó el ingeniero Garza Acosta.

Las pérdidas en la agricultura regional son incalculables y los productores que no han recolectado aún sus granos, temen que las afectaciones se incrementen.

Desde que se tenga memoria, en los últimos años, incluso décadas no se había presentado un siniestro de esa magnitud por exceso de del secado del grano.

Si se siniestraron miles de hectáreas hace algunos años, cuando se registro una inundación, que cubrió extensas superficies de cultivos, pero ese desastre agrícola fue provocado por el gobierno, para proteger a las ciudades que se localizan aguas abajo del río "Bravo", como son Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

Pero una contingencia, en donde el maíz se estuviera haciendo polvo, al momento de la trilla por estar demasiado seco, jamás había ocurrido, al menos en tanta superficie.

Todavía hay miles de hectáreas que no han sido cosechadas, y si se registran más lluvias en los próximos días, el problema podría agravarse, lo que intranquiliza a los maiceros afectados.

Por otra parte, Marco Antonio Garza, hizo saber que están en espera de que el seguro agrícola, acuda a parcelas para verificar que fueron siniestradas por la creciente y desborde del dren "El Morillo".

Sin embargo, se sabe que son más de un millar de hectáreas, quizá dos mil en los municipios de Reynosa y Díaz Ordaz, principalmente, que sufrieron pérdidas totales, cuando el nivel del agua cubrió las mazorcas a punto de trillarse.

Pero será hasta que terminen las trillas y el seguro agrícola evalúe todos los daños, cuando se tendrá una idea de la magnitud de los daños agrícolas, que se anticipa sea por decenas, incluso por encima de los 100 millones de pesos en todo el norte de Tamaulipas.