Falta la firma de Martino con FMF

Ciudad de México

Guillermo Cantú, director general de la FMF, reiteró que todavía falta la firma de Gerardo Martino en el contrato que lo unirá a la Selección Nacional como su director técnico.

"No haré ningún comentario al respecto. Si me dices que si está firmado, no lo está. Por respeto a todos, nuestro proceso es privado por respeto al público y las personas porque nos interesa tener relaciones a largo plazo", expresó Cantú en declaraciones a medios mexicanos en Argentina.

Martino aún se encuentra en labor con el Atlanta United de la MLS, por lo cual la FMF ha tratado de cuidar las formas.

Cantú mencionó que ya habrá tiempo, con el nuevo entrenador, de visitar a los mexicanos que militan en Europa para hablar sobre el proceso a Qatar 2022, donde se dará cabida a nuevo talento.

En ese tenor, el guardameta Jesús Corona, aplaudió la medida, aún cuando desea mantenerse en las convocatorias para un puesto que tendrá alta competencia de cara al próximo Mundial.

"Ya se estaban tomando otras alternativas, sabiendo que hay otro ciclo mundialista, y se le está dando oportunidad a otros compañeros de posición que bien ganadas tenían las oportunidades", expuso Corona.