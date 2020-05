Falta fogueo

Durante años las Águilas del América batallaron para tener un equipo donde pudieran foguear a sus jugadores de fuerzas básicas, ya que al terminar de manera particular con la multipropiedad, no tuvieron a donde enviar a varios de sus jugadores para terminar de formarse o, en el caso de extranjeros, a adaptarse para después entrar al primer equipo.

Ya sin Necaxa ni San Luis como sus "hermanos", el cuadro de Coapa tuvo que echar mano de diferentes conjuntos que fue armando conforme se le presentaron las diferentes opciones, pero todos con el objetivo de darle salida a la sangre joven.

Primero se llamaron Tigrillos Coapa y fueron registrados en la Primera A, siendo Cecilio de los Santos uno de sus entrenadores, posteriormente el ex jugador azulcrema retornaría a dirigir a las fuerzas básicas.

El equipo Socio Águila fue registrado en el 2007 y apenas duró un par de años, ya que al cambiar las reglas de la división de ascenso decidieron dar por terminado este proyecto, pues la institución no quería volver a caer en la multipropiedad.

En términos administrativos, Socio Águila también les servía para registrar a jugadores con un sueldo propio de esta división, para luego hacerlos jugar en el primer equipo, sin darles el aumento correspondiente, como fue el caso de Carlos Sánchez.

"Si bien existen las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20, hay una laguna muy grande formativa, deportiva, en lo físico y en lo mental. A mí me ayudó mucho jugar en el Ascenso con el San Luis, había una motivación que era ascender al equipo y se logró. Jugué una Final de Ascenso y otra de Primera el mismo día y el crecimiento que da estar en una división previa es mucho", dijo Sánchez, ex jugador del América.