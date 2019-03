Falta difundir anticonceptivos

Falta que autoridades de los tres niveles de gobierno difundan los métodos anticonceptivos para evitar temas como el aborto, que genera polémica entre diferentes sectores de la sociedad.

María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer, comentó que lejos de ser un derecho de las mujeres -la decisión sobre su cuerpo- es también importante contar con información sobre los métodos anticonceptivos.

"A veces nos falta información para conocer los métodos anticonceptivos; éstos no se difunden de la manera como debemos hacerlo en gobiernos municipales, estatales y federales, a través del sistema de educación, también nos falta mucho, es desconocimiento muchas de las veces y un tabú que todavía no nos podemos quitar", dijo.

Y agregó: "Al no proporcionar esa información creemos que los adolescentes no van a generar esa curiosidad o ese desarrollo de sus necesidades sexuales; mediante información podemos hacer más que negando".

Explicó cuando el embarazo es producto de una violación, es importante analizar diversos puntos.

"Entra otro tipo de esquema, donde se tiene que regularizar y sobre todo porque es un embarazo no planeado, es una concepción no deseada, yo creo que ahí se debe hacer un estudio y prevalecer el derecho de la mujer", recalcó.

Ante el caso de Nuevo León, donde se aprobó ley antiaborto, la funcionaria municipal comentó que no deben cerrarse ante circunstancias que están fuera del alcance.

"En mi particular opinión no soy partidaria del aborto, pero si creo que en algunos de los casos debe ser permitido por salud emocional inclusive de quien lleva en la concepción y sobre todo el método en el que se haya visto envuelta, porque si estamos hablando de un hecho de violencia es bastante desgastante emocionalmente el tener un ser que sabemos que es inocente, pero que también te lleva a una experiencia no buena y está el derecho a la vida, estamos hablando de derechos humanos, es un tema complicado", recalcó.