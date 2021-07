Falta de planeación inhibe la inversión: HR Ratings

Al inicio de cada administración federal se anuncian planes sectoriales adicionales al Plan Nacional de Desarrollo, pero en el arranque del actual Gobierno eso no ocurrió, recordó. "En cambio, tuvimos cuatro anuncios que se hicieron a lo largo de 2019 y 2020, en donde vimos una mutación en la cartera de proyectos. Muchos venían en camino, en particular en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, carreteras que tienen que ver con desdoblamientos", destacó durante su intervención en el 12 Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

Consideró que los planes no deben ser sexenales, sino de al menos 20 o 30 años, y actualmente México no cuenta con uno con esa característica. "En su momento, a principios de año, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mencionaba o proponía 147 proyectos. El último anuncio por parte del Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) concentró todo esto en 68 proyectos, de los cuales algunos ya están en proceso", refirió. Por ejemplo, el Tren México-Querétaro, que se propuso retomar en esta Administración federal, no ha avanzado, agregó.