Falta de permisos traba empleo a los migrantes

Felipe Rodríguez García, Director del Empleo y Productividad en Reynosa, comentó que hace un mes se invitó a los documentados que están en los albergues a que asistieran.

"Vacantes tenemos, aquí la situación que ellos cumplan con sus requisitos, las empresas son las que ponen los requisitos y tienen que estar legalmente en nuestro país", dijo.

Explicó que los migrantes deben estar legalmente en el país y deben contar con el registro del Instituto Nacional de Migración, que les permite laborar en México, que es el requisito principal.

"Con que tengan ese requisitos nosotros podemos apoyarlos para poderlos vincular, se ha ofrecido empleo, pero no cumplen los requisitos, es como cualquier ciudadanos mexicano, si no tienen los requisitos no entran, ha habido interés, claro que si", recalcó.

Reynosa es una ciudad a la que llega gente de diferentes partes del país y de otras partes del mundo, incluso ya se ha acercado gente de Venezuela y Haití y se les ha conseguido trabajo, siempre y cuando tengan su permiso FM3.

"De los que están en el albergue no cuentan con ese permiso de FM3, ya hemos apoyado a otros extranjeros que están lealmente residiendo en la ciudad", recalcó.