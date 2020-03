Falta de equipo contra Covid-19

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores de limpieza del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) dieron a conocer de manera anónima que carecen del equipo para prestar su servicio ante posibles casos de coronavirus en esta localidad. La empresa Ecodeli es la proveedora de este servicio y quien debe de proporcionar dichos insumos a sus trabajadores.

El HRAE fue designado como el Hospital Covid para atender probables casos de coronavirus en 18 municipios del centro de Tamaulipas para lo cual cuenta con un área aislada con capacidad para 25 camas.

"No nos proporcionan cubrebocas porque no hay, así nos avientan para adentro del hospital", dijo un trabajador del área, "como la empresa es de León, Guanajuato, y pues la empresa no manda nada, siempre nos quitan con eso... cuando nosotros nos metemos a hacer exhaustivos... exhaustivo es cuando se va a limpiar cuando va una persona contaminada ahí al hospital; a veces dicen que no ha llegado el material".

Ecodeli cuenta con oficinas en el libramiento Naciones Unidas en la colonia La Presita en esta capital; según la fuente consultada, el director del hospital, el doctor Vicente Enrique Flores Rodríguez, habría proporcionado seis juegos de trajes de aislamiento para que puedan realizar su trabajo en caso de la llegada de algún paciente, sin embargo, son alrededor de 80 trabajadores en tres turnos los que laboran en dicha institución.

"Tuvimos una reunión con un jefe que es el coordinador que tenemos, él nos empezó a decir que si uno de nosotros se contagiaba que ¿cómo le íbamos a hacer?, y dijo, ´pues se manda al Seguro´... pero ya al estar contagiados vamos a estar todos... nosotros no tenemos días de riesgo... no nos avala nada más que el puro Seguro".

La fuente denunciante dijo que los trabajadores no se niegan a realizar su trabajo, en cambio, señala que solamente exigen que la empresa se haga responsable por su seguridad proporcionándoles los insumos necesarios para poder llevar a cabo sus funciones.