Falta cultura ciudadana para una ciudad limpia

La Embajada Mundial por la Paz reconoce que acá falta conciencia y cultura de la ciudadanía para mantener la ciudad, y se requiere de personas que amen a la madre tierra para poder evitar el deterioro del planeta.

Alfredo Aguilar Pérez, coordinador Estatal de la agrupación al cuidado del medio ambiente, explicó que los ciudadanos no están protegiendo su entorno y con ello cada vez se va deteriorando.

Un claro ejemplo es que con las lluvias o alguna tormenta, sale a relucir todos los desechos que se tiran en las calles, que van a parar a canales y drenes, provocando inundaciones.

"Hace falta la participación de la ciudadanía, es muy importante y tomar la conciencia, es importante amar nuestro planeta y tengamos la cultura de limpieza, de no tirar basura, plásticos, papeles, todo lo que afecta y ensucia nuestra tierra", dijo. Recalcó que la falta de cultura de limpieza es casi general en el país, ya que hay algunas ciudades que han logrado cambiar la mentalidad.

"Nosotros hacemos que eso se descontrole, hay un descontrol, pero nosotros debemos de tener conciencia y mantener limpia nuestra ciudad, aquí nos falta mucho conocimiento, que la gente no piense que vivimos en un lugar por vivir, si no que no nos pertenece y que nos da vida", expresó.