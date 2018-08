Falta de ambulancia cobra víctima en HG. No cuentan con equipo necesario para traslado

Río Bravo, Tam.- Deceso de una personal el fin de semana que fue trasladada en estado de gravedad al Hospital General en la vecina ciudad de Reynosa, ademas de luto, causó una confrontación verbal y de postura entre personal de Protección Civil y el Hospital General al manejarse que hubo cierta negligencia por falta del equipo necesario.

Así como también el hecho de que ninguno de los 2 quiso asumir la responsabilidad en cuanto al traslado, de acuerdo a datos recabados por el reportero familiares de la hoy occisa Jovita Ramos quien ingresó por insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo, refieren que de plano en el hospital les dijeron que no contaban con médico y el equipo necesario para el traslado, ya que para empezar no disponen de una ambulancia. Pero resulta que por informes del mismo personal y directiva al mando de la doctora Mayra Mune Maldonado de la institución de salud, ocurrió que Protección Civil a cargo de Axel Góngora de Islas estaba poniendo muchos peros para el traslado, postura asumida por la paramédico Janeth Palacios por lo que se le dijo que firmara el documento en donde se estaba negando pero no accedió, ya que en el hospital de la localidad no se contaba con cama disponible. El caso es de que marcó notable inconformidad y molestia entre familiares de la paciente por como se dieron las cosas, en las que ellos aseguran que calvez se hubiera salvado si le colocan el equipo del tanque de gas con el oxígeno a tiempo, no obstante y que del Hospital aseguran que difícilmente la hubiera salvado por el cuadro clínico que presentaba.

Este tipo de situaciones se puede evitar en gran medida si el Hospital General cuenta con una unidad propia equipada con todos los aparatos de primeros auxilios y para traslados que se necesitan, si la Secretaría de Salud en el Estado Gloria Molina hubiese cumplido con lo dicho, en el sentido de que desde el mes de julio el hospital contaría con una unidad propia.