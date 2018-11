Falta a sesión hermana de Eugenio Hernández

"Puede ser la antesala también para darle la libertad, si no se acreditaron los elementos de las acusaciones que se le han hecho". Alejandro Etienne Llano, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Cd. Victoria, Tam.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Susana Hernández Flores, hermana del exgobernador Eugenio Hernández, se ausentó la mañana de este miércoles del Congreso del Estado en donde fueron discutidas diversas iniciativas y dictámenes, como la reforma a la Constitución de Tamaulipas para la legalización de casinos y centros de apuestas en la entidad.

Esta ausencia se da a unas horas de que su hermano fue excarcelado del penal de Ciudad Victoria para ser enviado al penal federal de ´El Altiplano´, sin embargo no es esta la primera ocasión en la que la diputada priísta se aleja de su curul; en lo que va del año acumula otras siete inasistencias para sumar quince faltas justificadas en la LXIII Legislatura. Las faltas más recordadas son las del 11 y 18 de octubre de 2017.

Eugenio Hernández había sido aprehendido el 6 de ese mes e internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, el 25 de octubre Susana Hernández se reintegró a sus actividades legislativas y desde entonces ha evitado hablar sobre la situación legal que su hermano enfrenta con dos procesos penales en Tamaulipas y una solicitud de extradición para ser investigado por Lavado de Dinero, por operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y por Fraude Bancario en los Estados Unidos de América.

Al respecto el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Etienne Llano, negó mantener contacto con el exmandatario tamaulipeco o conocer del caso, sin embargo consideró que la excarcelación podría ser la antesala de su extradición, "o puede ser la antesala también para darle la libertad si no se acreditaron los elementos de las acusaciones que se le han hecho". Por su parte el también diputado priísta, Rafael González Benavides, dijo que, "ojalá no se pospongan las audiencias, la justicia retardada es justicia denegada".

En contraste con los dos exdirigentes locales del PRI y exmagistrados presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, Carlos Guillermo Morris Torre, también diputado tricolor señaló: "yo no sé si se ha politizado o no, yo creo que hay que estar al pendiente de lo que las instancias correspondientes dictaminen o digan y nosotros seguir trabajando, no podemos estar esperando".

VACÍA. Curul de la diputada priísta Susana Hernández Flores.