Falso que leo poco: Peña Nieto

En su visita a esta ciudad para la entrega del Macrolibramiento, el mandatario federal mencionó que, “cuando yo andaba en precampaña, no, ya en campaña, para fines legales todavía no, pero para fines de mi partido sí, ya como el candidato postulado en 2012, que asistí a la Feria Internacional del Libro, la malograda participación en la Feria Internacional del Libro, (…) que resultó que poco leía, lo cual no era cierto, pero finalmente hoy estamos rodeados de muchas falsas noticias”.

El 3 de diciembre de 2011, en ese entonces precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Peña aseguró que Enrique Krauze era el autor de La silla del águila, cuando en realidad es una obra de Carlos Fuentes.

En esa misma ocasión, durante más de cinco minutos, el político mexiquense intentó recordar nombres de libros y de sus autores, e incluso pidió ayuda a los asistentes, aunque al final terminó por mencionar que había leído la Biblia, pero preciso que sólo “algunos pasajes”.

Peña Nieto mencionó ese episodio en la FIL para recordar que desde ese tiempo se comprometió a hacer obras para mejorar la movilidad en Jalisco.

“Para lograr mejores carreteras, y sobre todo para mejorar el sistema de transporte masivo, porque verdaderamente la zona metropolitana estaba auténticamente ya agotada en su capacidad”, dijo.