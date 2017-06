Falsas historias rusas de CNN: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó nuevamente al noticiero mundial CNN de realizar falsas historias rusas.

En su más reciente tuit escribió:

Falsas noticias de CNN que está buscando cambios de administración a lo grande, ahora que quedó atrapado falsamente empujando falsas historias rusas. ¡Rating bajando!

Trump fue acusado por colusión con Rusia, y él ha acusado a medios de Estados Unidos de realizar cacería en su contra por medio de ‘falsas noticias’.

El 15 de junio relató:

“Ellos hicieron una falsa colusión con la historia rusa. No hallaron ninguna prueba. Ahora hablan de obstrucción de justicia en esta historia falsa. Qué bonito“.

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down!